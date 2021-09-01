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01.09.2021 15:45
Рубрика: В мире

Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев

Текст: Диана Ковалева

Глава Европейского парламента Давид Сассоли выразил разочарование тем, что ни одна из стран-членов не согласилась принять в массовом порядке беженцев из Афганистана. Об этом он заявил, выступая на форуме по стратегической безопасности в городе Блед.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех (афганцах - прим. "РГ"), кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня", - заявил Сассоли.

По его словам, Брюссель не может делать вид, будто ситуация в Афганистане его не касается, поскольку ЕС участвовал в военной кампании США в этой стране и разделял ее цели и задачи.

Он также отметил, что ЕС нужно извлечь уроки из сложившейся ситуации, которые заключаются в усилении власти институтов блока. Это может произойти, к примеру, за счет перехода к системе принятия внешнеполитических решений в Совете ЕС голосованием и квалифицированным большинством голосов, а не путем достижения общего компромисса. Сассоли также призвал ускорить расширение ЕС - в том числе, за счет стран Западных Балкан.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Ситуация в Афганистане

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