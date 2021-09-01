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01.09.2021 17:08
Рубрика: Экономика

Греф назвал выплаты пенсионерам самой масштабной социальной акцией Сбербанка

Текст: Анастасия Камзолова
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф накануне перечисления единовременных денежных выплат пенсионерам обратился с письмом к сотрудникам компании. Он призвал команду сделать все возможное для успешной реализации самой масштабной социальной акции.
Герман Греф: Именно на нас возложена ответственная миссия - позаботиться о каждом клиенте, среди которых - наши родители, бабушки и дедушки, люди преклонного возраста. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Герман Греф: Именно на нас возложена ответственная миссия - позаботиться о каждом клиенте, среди которых - наши родители, бабушки и дедушки, люди преклонного возраста. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Герман Греф: Именно на нас возложена ответственная миссия - позаботиться о каждом клиенте, среди которых - наши родители, бабушки и дедушки, люди преклонного возраста. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Напомним, 2 сентября в России стартуют единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого пенсионера. Как отмечает в своем послании Герман Греф, многие из них лично придут во внутренние структурные подразделения Сбербанка.

"Наша задача - оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением", - подчеркнул Герман Греф.

Ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз, и это - вызов для всей команды Сбербанка, добавил Герман Греф. Это также означает, что государство доверяет команде банка. А люди уверены в том, что они смогут прийти в отделение в удобное для них время и получить причитающиеся им деньги.

"И мы не просто должны обеспечить эту возможность, именно на нас возложена ответственная миссия - позаботиться о каждом клиенте, среди которых - наши родители, бабушки и дедушки, люди преклонного возраста", - отметил Герман Греф.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тысяч рублей каждому должна быть произведена в сентябре. Если пенсионер не получит деньги в этом месяце, то он сможет обратиться за ними позднее.

В своем письме Герман Греф подчеркивает, что на команду Сбербанка при таких условиях ляжет колоссальная нагрузка, особенно на тех, кто находится на "передовой", непосредственно работает с клиентами. Вся команда банка будет вовлечена в этот процесс, обеспечивая бесперебойную работу Сбера в период выполнения важной государственной задачи.

"И я точно знаю - мы с вами справимся, - резюмирует Герман Греф. - Я уверен в нашей команде!"

Экономика Компании Финансы Сбербанк

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