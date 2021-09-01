Японская фирма запретила сотрудникам курить в рабочее время даже на удаленке

Японская инвестиционная корпорация Nomura Holdings запретила своим сотрудникам курить в рабочие часы - даже если они работают из дома. Компания разослала персоналу соответствующее корпоративное письмо.

По словам представителя фирмы Ёситака Оцу, к концу декабря в офисе корпорации закроются все места для курения, передает агентство Bloomberg. Он также отметил, что нововведения будут основываться на взаимном доверии, и никто не будет пристально следить за сотрудниками, работающими дома, или как-то наказывать их за нарушения. Главная цель - создать здоровую среду, где, в том числе, не будет места пассивному курению.

Как сообщается на сайте компании, в Nomura хотят, чтобы к 2025 году доля курильщиков среди их сотрудников сократилась с 20 процентов, зафиксированных в марте 2020 года, до 12 процентов. По словам Оцу, компания с 2017 года оказывает финансовую помощь тем работникам, которые хотят бросить курить.