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01.09.2021,  
09:05
Текст:  Майя Бирюкова

Имитирующий подлодку беспилотник "Суррогат" спроектировали в России

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Российские специалисты спроектировали подводный робот-беспилотник "Суррогат". Его задача - сымитировать при помощи акустических систем сигнатуру подводной лодки с тем, чтобы сбить с толку потенциального противника.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЦКБ морской техники "Рубин". Разработчики уже представили концепт-проект робота для проведения учений. Сообщается, что создаваемый им акустический портрет субмарины способен обмануть авиационные и корабельные комплексы обнаружения. В перспективе "Суррогат" сможет быть нацелен и на стационарные системы.

Робот может работать в течение 15-16 часов, он оснащен литий-ионной батареей. В течение этого времени он сможет имитировать маневрирование подводных лодок, в том числе - на больших скоростях хода. Представитель ЦКБ также сообщил о крупных размерах аппарата, но точные параметры пока неизвестны.

Напомним, ранее в ЦКБ МТ "Рубин" сообщили о начале испытаний подводных беспилотников, предназначенных для поиска и сопровождения субмарин. В отличие от обитаемых подлодок такие аппараты могут использовать для поиска целей активную гидроакустику: из-за малых размеров робота будет сложно уничтожить, даже если его обнаружит противник.

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