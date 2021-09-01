Имитирующий подлодку беспилотник "Суррогат" спроектировали в России

Российские специалисты спроектировали подводный робот-беспилотник "Суррогат". Его задача - сымитировать при помощи акустических систем сигнатуру подводной лодки с тем, чтобы сбить с толку потенциального противника.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЦКБ морской техники "Рубин". Разработчики уже представили концепт-проект робота для проведения учений. Сообщается, что создаваемый им акустический портрет субмарины способен обмануть авиационные и корабельные комплексы обнаружения. В перспективе "Суррогат" сможет быть нацелен и на стационарные системы.

Робот может работать в течение 15-16 часов, он оснащен литий-ионной батареей. В течение этого времени он сможет имитировать маневрирование подводных лодок, в том числе - на больших скоростях хода. Представитель ЦКБ также сообщил о крупных размерах аппарата, но точные параметры пока неизвестны.

Напомним, ранее в ЦКБ МТ "Рубин" сообщили о начале испытаний подводных беспилотников, предназначенных для поиска и сопровождения субмарин. В отличие от обитаемых подлодок такие аппараты могут использовать для поиска целей активную гидроакустику: из-за малых размеров робота будет сложно уничтожить, даже если его обнаружит противник.