Исследование показало, что в профсоюзах состоит лишь четверть работников

Меньше 10 процентов россиян обращаются за поддержкой в профсоюзные организации, следует из опроса, проведенного Центром исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ). При этом трое из четырех наших соотечественников вообще не состоят в профсоюзах и не платят никакие взносы.

Так, например, в профсоюз за помощью хоть единожды обращались только 8 процентов молодых работников. Однако примерно столько же (9 процентов) обращались в профсоюз из тех, кто старше 45 лет. "Таким образом, старшее поколение тоже редко просит помощи профсоюзов, хотя чаще всего состоит в объединении", - рассказал заместитель директора ЦИПРЭ Владимир Дробышевский.

При этом лишь 14 процентов из тех, кто состоит в профсоюзе, может точно указать название организации и ее главу. В исследовании, которое проводилось в августе 2021 года, приняли участие более 1,5 тысячи респондентов.

Между тем, по данным Федерации независимых профсоюзов России, сегодня на территории страны действует более 144 тысяч первичных профсоюзных организаций, актив которых составляют 1,9 миллиона человек. Наиболее развито профсоюзное движение в Центральном и Приволжском федеральном округах, меньше всего оно представлено в Дальневосточном федеральном округе, где в профсоюзах числится немногим больше 3 процентов рабочего населения.