Исследование: Российское лекарство снижает смертность от COVID-19

В России снижается количество новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов, но не настолько динамично, как нам всем хотелось бы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Но пандемия никуда не делась. Никто не знает, как поведет себя коронавирус на фоне сезонного роста случаев ОРВИ и гриппа, поэтому надо готовиться и к худшим сценариям.

Уже неделю в России регистрируется небольшое снижение числа заболевших. Однако смертность, увы, держится на достаточно высоком уровне - сотни человек по всей стране каждые сутки уходят из жизни, не справившись с новой болезнью. Дальнейшее развитие событий трудно предсказать. Так, ожидаемый осенью штамм гриппа может продемонстрировать высокий уровень сосуществования с коронавирусом. Об этом говорили на конгрессе инфекционистов, который летом проходил в Москве. Было отмечено, что если два вируса "научатся" сосуществовать в организме человека, то летальность может возрасти. В России имеется несколько зарегистрированных вакцин. Но темпы вакцинации, как признают различные ведомства, пока остаются недостаточными для быстрого формирования коллективного иммунитета.

Понятно, что появление препарата против COVID-19 способно кардинально переломить ситуацию: снизить смертность, сократить сроки выздоровления пациентов и смягчить риски осложнений. Его поиском занимаются ученые разных стран. Во многом эти исследования являются проверкой на антиковидную активность препаратов, разработанных ранее для лечения других вирусов. Но в этом есть смысл, ведь если лекарство уже существует, будет проще наладить широкое серийное производство и сделать его доступным для масс.

К слову, Россия близка к завершению одного из таких испытаний. В августе стало известно о завершении промежуточной оценки III фазы клинического исследования эффективности и безопасности российского препарата "Нобазит" в лечении больных COVID-19. Действующее вещество этого лекарства включено Всемирной Организацией Здравоохранения в перечень препаратов-кандидатов для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Его называют перспективным для лечения пациентов с новым коронавирусом.

В исследовании приняли участие 22 стационара. Оно стартовало в декабре 2020 года с одобрения Минздрава РФ. Это был первый случай, когда безрецептурный российский препарат в форме таблеток получил официальное разрешение на проведение клинических испытаний с участием пациентов, госпитализированных с COVID-19. Исследование охватило 260 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет, которые дали письменное согласие на участие в нем. Все они - госпитализированные больные, у которых был получен положительный результат теста ПЦР на мазок из носоглотки. Продолжительность заболевания от первых симптомов до дня скрининга не превышала пяти суток.

Пациенты проходили лечение в разных больницах. Их разделили поровну на две одинаковые по количеству участников группы. В первой пациентам проводили терапию с использованием препарата, во второй - лечили согласно рутинной практике с учетом актуальной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ.

Как сообщили нам в ОАО "Авексима" (компания-производитель - прим. ред.), по данным клинических исследований установлено: препарат сокращает средний срок выздоровления у пациентов с COVID-19, получающих экспериментальную терапию. А также снижает в два раза частоту развития дыхательной недостаточности, требующей перевода в отделения реанимации и интенсивной терапии по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, быстрее купирует симптомы общей слабости в группе пациентов, принимающих препарат, что может способствовать их более быстрому восстановлению в постковидном периоде. Отдельно стоит сказать о наблюдениях за уровнем смертности. Это особенно актуально с учетом того, что в последние недели ежесуточно в стране подтверждается в среднем 800-810 смертей от коронавируса. А за весь период пандемии, по данным оперативного штаба, в целом по России умерло уже более 180 тысяч человек.

Из отчета следует, что в исследовании были зарегистрированы пять случаев летального исхода у пациентов из группы терапии рутинной практики и один случай - в основной группе, пациенты которой получали новый препарат. Причины были связаны с развитием дыхательной недостаточности и острой сердечной недостаточности или одновременно дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Иными словами, полученные данные указывают на то, что смертность в одной группе пациентов оказалась в пять раз ниже, чем в контрольной группе. При прочих равных условиях это говорит о том, что снижение количества летальных исходов действительно возможно при появлении лекарства от коронавируса, как это и предполагают ученые по аналогии с лечением других заболеваний.

По нашей информации, следующим после завершения испытаний шагом является подача в Минздрав РФ документов о включении нового показания в инструкцию по применению исследуемого препарата. Окончательное решение министерство примет после изучения данных отчета. В любом случае, можно констатировать: похоже, у нашей страны появляется еще один потенциальный инструмент для борьбы с инфекцией, в том числе и как средство снизить и остановить смертность.