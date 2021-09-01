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01.09.2021 18:43
Рубрика: Экономика

Источник: Мониторинг ОПЕК+ посоветовал наращивать добычу нефти

Текст: Евгения Думанская
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания посоветовал странам организации придерживаться принятого ранее плана по постепенному увеличению добычи нефти, сообщил ТАСС источник из числа участников переговоров.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Он отметил, что министры рекомендовали сохранить условия июльского соглашения, согласно которому страны ежемесячно наращивают добычу на 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Ожидается, что в этом году дефицит предложения будет не таким значительным, как предполагалось ранее, а в 2022 году, согласно отчету техкомитета ОПЕК+, прогнозируется профицит.

Встреча, на которой присутствовали представители стран ОПЕК+ в полном составе, продолжалась менее часа.

Ранее МАЭ понизила прогноз по мировому спросу - в этом году он вырастет на 5,3 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США с незначительным снижением, а в будущем году ожидается небольшой рост.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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