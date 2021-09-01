Источник: Мониторинг ОПЕК+ посоветовал наращивать добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания посоветовал странам организации придерживаться принятого ранее плана по постепенному увеличению добычи нефти, сообщил ТАСС источник из числа участников переговоров.

Он отметил, что министры рекомендовали сохранить условия июльского соглашения, согласно которому страны ежемесячно наращивают добычу на 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Ожидается, что в этом году дефицит предложения будет не таким значительным, как предполагалось ранее, а в 2022 году, согласно отчету техкомитета ОПЕК+, прогнозируется профицит.

Встреча, на которой присутствовали представители стран ОПЕК+ в полном составе, продолжалась менее часа.

Ранее МАЭ понизила прогноз по мировому спросу - в этом году он вырастет на 5,3 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США с незначительным снижением, а в будущем году ожидается небольшой рост.