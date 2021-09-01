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01.09.2021 15:01
Рубрика: Общество

Итоговое сочинение в 11 классах напишут 1 декабря

Текст: Мария Агранович
Итоговое сочинение для учеников 11 классов планируется провести 1 декабря 2021 года, сообщили в Рособрнадзоре.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Напомним, успешное написание этого сочинения - допуск к государственной итоговой аттестации. Проще говоря: не написал сочинение - ЕГЭ сдавать нельзя. Оценивается сочинение не баллами, а по системе "зачет"/"незачет".

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Объявлены направления тем итогового сочинения для выпускников школ

Кстати, по желанию его могут писать не только будущие выпускники, но и выпускники прошлых лет, которые идут в вуз. Сочинение в таком случае дополнит пакет документов на поступление.

Ребята с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения имеют право писать изложение. Если кто-то не сможет по уважительной причине написать работу в основной день - 1 декабря, предусмотрены дополнительные даты: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор Классный час с Марией Агранович

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