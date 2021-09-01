Итоговое сочинение в 11 классах напишут 1 декабря

Итоговое сочинение для учеников 11 классов планируется провести 1 декабря 2021 года, сообщили в Рособрнадзоре.

Напомним, успешное написание этого сочинения - допуск к государственной итоговой аттестации. Проще говоря: не написал сочинение - ЕГЭ сдавать нельзя. Оценивается сочинение не баллами, а по системе "зачет"/"незачет".

Кстати, по желанию его могут писать не только будущие выпускники, но и выпускники прошлых лет, которые идут в вуз. Сочинение в таком случае дополнит пакет документов на поступление.

Ребята с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения имеют право писать изложение. Если кто-то не сможет по уважительной причине написать работу в основной день - 1 декабря, предусмотрены дополнительные даты: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.