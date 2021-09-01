К новому учебному году в вузах открылись новые общежития

К 1 сентября несколько российских вузов получили новые современные общежития. Объекты общей стоимостью 3,8 миллиарда рублей открылись в Московской и Архангельской областях, Чеченской Республике и Республике Татарстан.

- В Год науки и технологий мы запустили целый комплекс мер поддержки молодых ученых и студенчества, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Одно из направлений - создание комфортных условий для проживания студентов. По поручению президента запустили 4 новых общежития общей вместимостью более 2 тысяч мест. Они появились у Московского физико-технического института в Долгопрудном, Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске, Казанского государственного энергетического университета и Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова в Грозном. Последнее общежитие - самое крупное - 14 корпусов, рассчитано на 868 мест.

Общежитие МФТИ в Долгопрудном рассчитано на 479 мест. Часть жилых блоков специально оборудованы для маломобильных студентов.

- Новое общежитие не только решает наши потребности в жилищном фонде для студентов и аспирантов, но и открывает новую страницу развития института, - отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - Большинство наших студентов - ребята из регионов, и организация их быта - один из важнейших вопросов, от решения которого во многом зависит их погруженность в учебу и мотивация заниматься наукой. Расширение кампуса не закончится вводом нового общежития: в планах строительство нового лабораторного корпуса.

Ключи от комнат нового общежития Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске студентам накануне 1 сентября вручили замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и ректор Елена Курдряшова.

Общежитие рассчитано на 455 мест и построено по европейским стандартам. Стоит совсем близко с корпусом Гуманитарного института САФУ. Планируется, что оба здания и близлежащая территория скоро будут объединены единой стилистикой. Здесь, как и в общежитии МФТИ, есть все для удобства маломобильных категорий граждан.

На каждом этаже предусмотрены дополнительные помещения, "роль" которых определят сами студенты. Там можно сделать комнаты для самостоятельной подготовки, тренажерные залы и так далее. На первом этаже будет компьютерный класс.

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) открылось 21-этажное общежитие на 376 мест. На втором этаже здесь предусмотрены комнаты для приглашенных преподавателей. Также есть специальный блок для маломобильных постояльцев. В типовых блоках для студентов есть кухни, ванные, туалеты и прихожие. На входах в корпус - электронные турникеты.

- Условия проживания играют важную роль для иногородних абитуриентов при выборе вуза. Поэтому мы стремимся создать для студентов комфортные условия проживания и учебы, - подчеркнул ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. - По сути, это гостиница квартирного типа, мы ее называем гостиницей "4 звезды плюс". На дорогу до вуза студенты будут тратить всего лишь несколько минут.

Комментарий

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования:

- Студент - центральная фигура в университете. Вокруг него должны строиться и работа ректора, и деятельность преподавателей, инфраструктура, наука, инновации - все это ради того, чтобы студент получил качественное высшее образование, хорошо трудоустроился и мог реализоваться в жизни. От условий проживания студентов напрямую зависит, в том числе, уровень их успеваемости и вовлеченности в учебную и научную деятельность вуза. Поэтому развитию университетской инфраструктуры мы уделяем особое внимание.