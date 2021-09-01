К подготовке кадров в военных вузах привлекут строевых офицеров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал задействовать офицеров из войск в обучении курсантов ведомственных вузов. "Для подготовки военных кадров - в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике - помимо преподавателей привлекать офицеров войскового звена", - распорядился вчера министр на селекторном совещании.

"В образовательных организациях минобороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, 7 тысяч военнослужащих из 58 стран, а также 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений", - перечислил Шойгу. Он рассказал, что за последние восемь месяцев в армию и на флот поставили свыше 15,5 тысячи нового и модернизированного вооружения и техники. К концу года доля такого арсенала в Вооруженных силах должна составить 71,9 процента. Что касается гособоронзаказа на 2021-2023 годы, то особое внимание там уделено оснащению войск новой авиатехникой.

"Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, которые будут определять облик Воздушно-космических сил в ближайшем будущем. Планомерно увеличиваем их долю в объеме закупаемой авиационной техники", - отметил министр.

Он напомнил, что в прошлом году минобороны ввело кредитную схему финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. Благодаря этому удалось не только ускорить оснащение воинских частей современными образцами, но и снизить их стоимость. Шойгу подчеркнул, что многолетние контракты гарантируют предприятиям стабильную загрузку, позволяют им увеличивать зарплату работников и осуществлять различные социальные проекты.

Не обошел вниманием глава военного ведомства и только что завершившийся форум "Армия-2021". По словам министра, там заключили 45 госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей. "Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска", - сказал Шойгу.

Он отдельно остановился на ситуации в Афганистане. Министр назвал ее критической. "Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу. Министр поблагодарил наших летчиков и медиков за оперативную и четкую работу при выполнении поручения президента России - эвакуации из Кабула нескольких сотен граждан пяти стран.