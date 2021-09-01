Как бывшая учительница из белорусского Славгорода строить и жить помогает

Бывший учитель физики и математики, магистр педагогических наук со вторым дипломом бухгалтера Мария Кунцевич сегодня так же глубоко разбирается в современных стройматериалах и технике, как в физических законах и формулах. В небольшом городке Славгороде на юге Могилевщины ее знают, пожалуй, все новоселы.

Семь лет назад девушка решила круто поменять судьбу и заняться совсем новым для себя делом - открыть свой строительный магазин. Вроде и не женское это занятие, но Мария была уверена, что все получится. Тем более перед глазами был пример: двумя годами ранее открыл торговую точку отец мужа Алексей Алексеевич.

- На семейном совете прикинули примерный бизнес-план, просчитали, что необходимо в первую очередь, - вспоминает первые шаги Мария. - Сошлись на том, что выгоднее расположиться рядом с уже существующим магазином. Нужно было построить торговый павильон, закупить оборудование, товар. Оформила на себя ИП. В те годы на строительном рынке было немало конкурентов, и это держало в тонусе.

Славгородский район - один из наиболее пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы в Могилевской области. Это сказалось на его развитии. Многие молодые специалисты отсюда уезжают. Но Мария с мужем решили налаживать жизнь и бизнес в родном городке:

- В маленьком районном центре, если найти свою нишу, можно успешно вести дело. Как рассуждаю? Для большого города изобилие магазинов, в том числе строительных, - норма, а здесь мы, по сути, первопроходцы. К тому же вижу, как у местных жителей меняется представление о жизни: молодежь запускает интересные проекты, с каждым годом наш город растет, строится. Это делает его привлекательным.

Легко ли было ей, бывшему учителю, перестроиться? Мария признается, что действовала методом проб и ошибок. Нужно было вникнуть в специфику торговли стройматериалами, освоить бухгалтерию, наладить поиск нужных поставщиков.

- Мне было интересно начинать, поэтому разобралась во всем быстро. К тому же понимала, что время меняется. Люди больше стали ценить комфорт, доступность той или иной услуги. Раньше за стройматериалами ездили в Могилев, а теперь идут к нам и довольны: удобно и дешевле, меньше тратится времени. Если у нас чего-то нет, составляем заявку и спустя 2-3 дня нужный товар приходит.

В качестве индивидуального предпринимателя в семье Кунцевич оформлены сама Мария и Алексей Алексеевич. На двоих у них три торговые точки: кроме строительного, магазины с бытовыми товарами для дома и автозапчастями. Казалось бы, что еще нужно? Но на этом девушка решила не останавливаться. Работает над запуском интернет-площадки.

Раньше за стройматериалами ездили в Могилев, а теперь идут к нам и довольны

- Это не только модно и современно, но в первую очередь удобно. Положил в виртуальную корзину товар, оплатил, через какое-то время тебе его привезли. И хоть у нас небольшой райцентр, услугами подобных интернет-магазинов люди пользуются активно. Планируем доставку не только по Славгороду, но и соседним районам - Чериковскому, Краснопольскому, Кричевскому.

Сайт практически готов, дело за запуском. Пока же он работает лишь как витрина. А дальше, смеется Мария, все тем же методом проб и ошибок:

- Планируем, что интернет-магазин заработает к концу года. Нужно купить машину для доставки материалов, планируем взять авто в кредит. Менять буду и форму собственности. Хочу зарегистрировать открытое акционерное общество. Это позволит расширить штат сотрудников. Пока у нас устроены шесть человек. Расширение выгодно всем: мы создадим новые рабочие места, а у людей появятся новые возможности.

Арифметика Марии Кунцевич

Стартовый капитал на строительство магазина - около 20 тысяч долларов в эквиваленте. Приобрести товары стоило примерно столько же. Еще нужно было купить кассовое оборудование, программное обеспечение. Сейчас в месяц товарооборот составляет в среднем около 12 тысяч долларов. Так как помещение свое, за аренду платить не нужно. Основная статья расходов - коммунальные платежи, расходы на топливо, зарплаты, налоги. В месяц это примерно 1200 долларов. На разработку сайта интернет-магазина потребовалось около 1600 долларов.