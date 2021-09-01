Как изменится жизнь россиян в сентябре

В сентябре в России начинается гаражная амнистия, меняются правила въезда для жителей стран СНГ и порядок оплаты больничных для родителей дошкольников.

Легализовать гараж можно при соблюдении трех условий: он капитальный, не признан самовольной постройкой и построен до 29 декабря 2004 года. Фото: PhotoXPress