Как изменится жизнь россиян в сентябре

Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "РГ".
Меняются правила въезда в Россию
Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. Но и они должны будут иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста.
Новые правила позволят минимизировать риск завоза COVID-19. Проводить ПЦР-тесты, которые позволят въехать в Россию, могут лишь лаборатории, прошедшие аккредитацию и соответствующие российским стандартам.
Приложение используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска. Кроме данных о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествую без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды.
Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов.
Родители дошкольников будут получать увеличенные выплаты по больничным
В пресс-службе министерства также уточнили, что теперь не будет иметь значения и то, как лечился ребенок: амбулаторно или стационарно. Прежде, начиная с одиннадцатого дня при уходе за ним на дому, выплата по больничному в любом случае устанавливалась в размере половины среднего заработка. Теперь же она будет одинаковой за весь период лечения как в амбулаторных условиях, так и при совместном пребывании взрослого с ребенком в больнице.
Новая мера в первую очередь направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели заработать себе нужный стаж, подчеркнули в ведомстве. Всего она может коснуться около 1,5 млн семей, в которых часто болеют маленькие дети. Ранее на оплату больничных по уходу за ребенком до восьми лет по новым принципам правительство направило почти один миллиард рублей.
В Фонде социального страхования обратили внимание, что средний заработок, в размере которого начисляется пособие по временной нетрудоспособности, рассчитывается за последние два года. Получается, если человек за 2020 год заработал 600 тысяч рублей, а за весь 2021 год, например, 800 тысяч рублей, то эти суммы нужно сложить и разделить на количество дней, чтобы для начала получить средний дневной заработок. Так, в 2020 году было 366 дней, потому что он был високосный, а в 2021 году - 365, всего получается 731 день. В результате средний дневной заработок за эти два года получился равным 1915,2 рубля. Таким образом, за две недели нахождения на больничном по уходу за ребенком родителю выплатят 26 812 рублей. При этом по закону предельный размер выплаты из расчета за месяц в 2021 году не должен превышать 74 001 рубля, но он не может быть и ниже минимального размера оплаты труда, или 12 792 рублей.
Выплату по больничному при уходе за ребенком Фонд соцстраха переведет напрямую без привлечения средств работодателей и рассчитает самостоятельно на основании данных больничного листа. Оформлять какие-либо дополнительные документы для этого родителям не нужно.
В Минтруде уточнили, что пособие за больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно оплачивается не более чем за 60 календарных дней в году, в отдельных случаях - не более чем за 90 календарных дней в году. При этом оформить его могут все члены семьи, включая бабушек, дедушек, дядей и тетей, при условии, что они работают по трудовому договору. "Получать его они также будут в размере 100% среднего заработка в пределах установленных лимитов", - отмечают в ведомстве.
Также там отмечают, что оплата больничного при уходе за ребенком в возрасте от 8 до 15 лет будет рассчитываться по прежней схеме: при лечении в амбулаторных условиях в течение первых 10 дней в зависимости от стажа работы (за стаж менее 5 лет - 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет - 80% оплаты труда, более 8 лет - 100% оплаты труда). Начиная с одиннадцатого дня - в размере 50% от среднего заработка. Если взрослый ухаживал за ребенком в стационаре, то размер выплаты на протяжении всего периода зависит только от страхового стажа. Пособие может начисляться в течение 15 дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ним в больнице, а всего в году - не более чем за 45 календарных дней.
Вводится маркировка молочных продуктов длительного хранения и воды в бутылках
Цены на подсолнечное масло "отпустят"
Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло заканчивают свое действие 30 сентября. С 1 октября производители и торговые сети могут не удерживать их на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. А уже с 1 сентября для подсолнечного масла заработает экспортная пошлина - так власти планируют удерживать цены на масло дальше.
В декабре прошлого года минпромторг, минсельхоз, крупнейшие производители подсолнечного масла и сахара заключили соглашения о стабилизации цен на эти продукты. Федеральные власти неоднократно заявляли, что ограничение цен - крайняя и временная мера. Если вводить ее надолго, это приведет к дефициту товаров - предприятиям станет невыгодно их производить.
Изначально предполагалось, что соглашения будут действовать до апреля 2021 года. Но в конце марта кабмин продлил их, посчитав, что риск роста цен сохраняется.
С 1 сентября начнет действовать плавающая экспортная пошлина по аналогии с зерном. Она составит 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой (будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну). При этом в России действует фактически запретительная пошлина на вывоз подсолнечника (50%).
Маркировка молочной продукции длительного хранения станет обязательной
С 1 сентября цифровая маркировка станет обязательной для молочной продукции со сроком годности более 40 суток. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке.
Цифровая маркировка в России вводится для молочной продукции поэтапно. С 1 июня она стала обязательной для мороженого и сыра. С 1 декабря 2021 года к ним добавится продукция со сроком годности 40 суток и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 года. Пока эти продукты будут маркироваться на добровольной основе.
Минпромторг неоднократно переносил сроки и смягчал условия маркировки. Так, был оставлен поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.
С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке.
Постепенно вводится обязательная маркировка бутилированной воды
С 1 сентября 2021 года производители бутилированной воды должны будут зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Подать заявление будет необходимо в течение семи дней с начала оборота продукции.
Это предваряет обязательную маркировку бутилированной воды: для минеральной воды она станет обязательной с 1 декабря 2021 года, для остальной бутилированной воды - с 1 марта 2022 года.
Маркировать необходимо упакованную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.
Упакованная вода пополнила список продукции, подлежащей обязательной маркировке, в феврале 2021 года. Эксперимент по маркировке начался еще 1 апреля прошлого года и должен был завершиться 31 марта 2021 года. Но кабмин принял решение продлить его до 1 июня 2021 года.
Государство вводит цифровую маркировку для борьбы с контрафактом и фальсификатом. По разным оценкам, доля нарушений на российском рынке воды может составлять от 0,2% до четверти от всего оборота.
Фруктовые вина получат новое название
1 сентября истекает срок, в который компании, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки фруктовых вин (произведенных из фруктов, кроме винограда), должны подать в Росалкогольрегулирование заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением вида продукции. С нового года эти товары будут переименованы в плодовую алкогольную продукцию. Такие изменения были внесены в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.
Аналогичный механизм подразумевается для винных напитков и виноматериалов, названия которых также будут изменены с нового года. Производители первых должны до 1 сентября переоформить лицензии на выпуск виноградосодержащих напитков (с добавлением этилового спирта и без). Те, кто производит виноматериалы, лицензию должны поменять на вино наливом (виноматериалы) или плодовые сброженные материалы.
Все остатки фруктовых вин производители должны распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.
В России начинается гаражная амнистия
Легализовать гараж можно при одновременном соблюдении трех условий: гараж является капитальным, он не признан самовольной постройкой, при этом был построен до 29 декабря 2004 года (дата введения в действие Градостроительного кодекса РФ). В виде исключения могут быть узаконены металлические гаражи, если они находятся на территории кооператива, где владелец мог, но по каким-то причинам не стал возводить капитальное строение ("ракушек" это не касается).
Не помешают "амнистии" постройки то, что уже не существует гаражный кооператив, ситуация, когда прежний владелец гаража умер или о нем ничего не известно, или же, к примеру, то, что не был оформлен гараж, доставшийся по наследству. Таким образом, обратиться с заявлением на оформление гаража и земельного участка смогут не только первоначальные владельцы, которым участки в свое время распределялись под строительство гаража, но и последующие владельцы, которым, к примеру, было передано членство в гаражном кооперативе, а также наследники предыдущих хозяев - это прямо указано в законе.
Оформить постройку позволит любое решение властей, в том числе советских времен, о предоставлении участка под гаражом, решение предприятия, при котором он был построен, документ о выплате пая в гаражном кооперативе или решение общего собрания кооператива о распределении гаража.
Необходимо предоставить свидетельствующие о праве на гараж документы: старый техпаспорт на эту постройку, документ о подключении к электросетям, о наследстве или о покупке гаража. Однако, подчеркивают в Росреестре, гараж можно оформить и при их отсутствии: органы власти имеют право разрешить легализацию гаража на основании и других документов.
Отыскав документы, нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это можно узнать в Росреестре (в том числе через интернет, изучив Публичную кадастровую карту) или, например, в МФЦ. Если нет, то, скорее всего, придется воспользоваться услугами кадастрового инженера, при этом заранее нужно выяснить в местной администрации, не выполняются ли кадастровые работы за счет бюджета (такая возможность законом предусмотрена).
Готовый комплект документов подается в местную администрацию, которая принимает решение о предоставлении земли в собственность бесплатно, подает в Росреестр заявление о регистрации прав на участок и гараж и позже передает владельцу выписки из ЕГРН.
Законом также закреплено, что использование гражданами земельных участков общего пользования для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы. Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.
Закон действует до 1 сентября 2026 года. Под гаражную амнистию попадает как минимум 2 млн гаражей, сообщал ранее Росреестр. На государственный кадастровый учет сейчас поставлено более 5,6 млн гаражей, из них права зарегистрированы только на 3,5 млн. При этом вообще не оформленных гаражей значительно больше. "Это социальный законопроект, запрос на него пришел прежде всего от людей, от регионов. Если раньше для регистрации участка и самого гаража при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов необходимо было идти в суд, то новый закон позволяет оформить объект в собственность без суда", - рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
Проблема в том, что ни в Советском Союзе, ни в новой России не было законодательства о гаражах. Потребовалось время, чтобы подготовить законодательную базу. К тому же в конце 1990-х - начале 2000-х годов требования, предъявляемые к правоустанавливающим документам на недвижимость, претерпевали серьезные изменения. Многие "старые" документы по форме или по содержанию не соответствовали требованиям нового законодательства. В отдельных случаях проблему решали судебные разбирательства, но в целом упрощенного порядка не было. "Гаражная амнистия" поможет установить справедливость.
Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС один из авторов закона, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в продолжение гаражной амнистии Госдуме VIII созыва предстоит урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов. В том числе вопросы, связанные с объектами общего пользования в таких объединениях (дороги, мойки и так далее). В настоящее время в стране насчитывается более 36 тысяч гаражных объединений (гаражно-строительных кооперативов и т.п.).
Исходя из положений закона о гаражной амнистии, с 1 сентября люди с инвалидностью смогут в упрощенном порядке оформить персональную стоянку рядом с местом жительства, пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, это особенно актуально для граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые передвигаются в инвалидной коляске, а также семей, где есть ребенок-инвалид.
Решение о выделении муниципальной земли гражданам с ограниченными возможностями будут принимать главы муниципалитетов: то есть, чтобы получить индивидуальное парковочное место, человеку нужно обратиться в местную администрацию с заявлением. При этом пользоваться им они смогут бесплатно.
"Очень важно, чтобы процесс запустился в сентябре без сбоев, потому что впереди зима. Именно это время года доставляет больше всего проблем маломобильным людям: когда много снега и скользко, им особенно сложно передвигаться. Поэтому возможность ставить автомобиль рядом с домом так, чтобы это место не могла занять другая машина, для них имеет большое значение", - сказал Терентьев.
Подготовила Елена Манукиян