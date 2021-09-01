Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код и не только

Больше полутора лет работы из дома в уютной пижаме наложили свой отпечаток на наш гардероб. Сейчас, когда в разных странах работники постепенно перебираются обратно в офисы, эксперты констатируют повсеместные перемены в дресс-коде. При выборе одежды и обуви - особенно того, что мы носим на работе, - люди стали в первую очередь оценивать их удобство и делать выбор в пользу наиболее комфортных вещей. Производители и продавцы одежды вынуждены подстраиваться.

К примеру, магазин Marks & Spencer (M&S) перестал продавать мужские деловые костюмы примерно в половине своих филиалов в Британии, потому что на фоне пандемии спрос на них сильно упал. Как пишет газета Times, мужчины все больше покупают одежду в стиле "на каждый день" или, если уж сильно надо, отдельные составляющие костюма: например, рубашки и брюки. По данным исследовательской компании Kantar, с прошлого июля по этот британцы купили всего два миллиона мужских костюмов - на 2,3 миллиона меньше, чем в аналогичный период пять лет назад. Упали и расходы на "двойки" и "тройки": с 469 миллионов фунтов с июля по июль пять лет назад до 159 миллионов фунтов в тот же промежуток в этом году.

Конечно, предпочтения в одежде изменились как среди мужчин, так и среди женщин. "Мы также наблюдаем рост спроса на трикотажную одежду, что отражает растущий спрос на удобную, но более элегантную одежду домашнего формата. С января мы наблюдаем рост поисков трикотажных платьев (+72 процента), трикотажных комплектов (+33 процента) и трикотажных жилеток (+61 процент), который, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы", - цитирует газета Independent контент-менеджера торговой платформы Lyst Морган Ле Каер.

"После полутора лет работы из дома возвращение в офис, вероятно, будет связано с новым, более расслабленным дресс-кодом", - уверена специалист. По ее словам, в Lyst ожидают, что люди все больше будут отдавать предпочтение вещам типа over-size, повседневным аксессуарам и ярким цветам в одежде для офиса. По мере того, как мир привыкает к новым гибридным форматам работы, комфорт и практичность будут все больше "овладевать" нашими гардеробами, считает Ле Каер.

Удобная обувь также начала стремительно набирать популярность, о чем свидетельствуют данные исследовательской фирмы NPD Group. Во втором квартале 2020 года продажи парадной обуви - в частности, туфель на высоком каблуке, - упали аж на 71 процент. Это коснулось и известных брендов вроде Louboutin и Jimmy Choo, которым "пришлось адаптироваться к рынку и разработать кроссовки и туфли на низком каблуке", цитирует агентство Bloomberg Стефани Клер, менеджера по продажам модных аксессуаров и обуви парижского универмага Printemps. Подстраиваться под новые тенденции стали и торговые центры. К примеру, флагманский филиал парижского ТЦ "Галери Лафайет" на бульваре Осман в этом году решил переделать свой обувной отдел и выделить больше места для кроссовок, рассказала директор по закупкам аксессуаров магазина Гортензия Демэ.

По словам директора по мужской одежде в M&S Уэса Тейлора, тренд на удобство существовал еще до пандемии, но именно благодаря ей он набрал такую популярность.