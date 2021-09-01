За последние полтора года большинство россиян, ушедших на удаленку, стали лучше питаться. В этом признались 53 процента опрошенных сервисом HeadHunter "домашних" работников. Более разнообразным рационом по сравнению с офисной столовой похвастались 62 процента респондентов. Мы расспросили наших читателей в Беларуси и России: изменилось ли ваше питание из-за пандемии коронавируса?

Елена Пилат, директор Копыльской районной центральной библиотеки имени А. Астрейко:

- У нас не изменилось. В кафе и столовых мы не питаемся. Я готовлю для своей семьи еду каждый день. Больше любят мясные блюда… Да и на удаленку мы не уходили, работали как обычно.

Ольга Плюснина, менеджер, Пермь:

- Питаться мы стали разнообразнее, потому что сами готовим. Составляем меню на всю неделю, чего раньше не было, думаем, что сделать на завтрак, обед и ужин. Готовим то я, то муж, учитывая заявки дочери-школьницы. Но что порой удручает, кушать стали гораздо чаще. Поэтому я записалась в фитнес-зал, а еще начали с мужем гулять по вечерам.

Ольга Заскалько, и.о. директора Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска:

- У нас в семье любимые блюда - плов, голубцы, картофельная бабка... А в обед - супы. Первое в доме - считай, что семья уже накормлена. Готовим сами. И во время пандемии рацион не менялся. Если не считать того, что муж тяжело переболел коронавирусом и нужно было скорректировать его питание: меньше употреблять в пищу соленого и жирного.

Галина Кобзева, юрист по миграционным вопросам, Воронеж:

- Во время пандемии я перешла не только на удаленную работу, но и на более здоровое питание. Офисный формат подталкивает к постоянному потреблению кофе, сладостей, булочек, которые зачастую вымещают полноценные обеды. Работая из дома уже почти год, я вернулась к плите и теперь питаюсь сбалансированно. Это выходит дешевле для моего кошелька, а весы стали показывать на семь килограммов "минус".

Марина Труханова, проектировщик, Уфа:

- Я с самого начала пандемии работаю удаленно, из дома. Самое ценное в этом - и не только в материальном плане - стало то, что ты питаешься дома. Не надо ломать голову над тем, что взять на работу: ведь для обеда на рабочем месте подходит далеко не любое блюдо. Дома такой проблемы нет, и рацион действительно стал более разнообразным. Правда, появилась другая проблема - лишние килограммы, и чтобы избавиться от них, приходится чаще посещать фитнес-клуб.

Виталий Царев, научный сотрудник Института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского государственного университета, Новосибирск:

- На нашем семейном столе стало больше продуктов для профилактики болезней. Горные травы перекочевали с верхней полки кухонного шкафа на нижнюю - теперь их часто заваривают даже дети. Мед, травы, ягоды - все это у нас не из магазина. Листья смородины и малины, мать-и-мачеху, календулу берем на своей даче, горный мед получаем из Чарышского района - там недавно открылся наш завод, производим функциональные продукты из натурального сырья - например, леденцы из сухого меда с прополисом.

Жанет, белорусская певица:

- В нашей семье создана определенная культура питания: в основном еду мы готовим сами. С утра чаще всего это каши. У нас в меню их минимум девять видов. На обед - супы. И конечно, дома всегда есть компоты из натуральных ягод. Так как блюда все простые, успевать несложно. У меня утром готовка занимает не более 40 минут. Муж, к слову, тоже отлично готовит. Мы часто выезжаем на природу, где он делает вкуснейший плов в казане. Еще мы приобрели настоящие самовары и завариваем чай в лесу на шишках!