Как землемер Игнат Буйницкий основал в Беларуси первый профессиональный театр

160 лет назад, 22 августа 1861 года, в усадьбе Поливачи под деревней Прозороки, что ныне в Глубокском районе Витебской области, родился основатель первого в Беларуси профессионального театра Игнат Буйницкий.

Сын небогатого шляхтича, носившего экзотическое имя Тарквиний-Теофил, ни в коем случае не должен был подаваться в актеры и режиссеры - благородное сословие театральные забавы считало низкими. Юному Буйницкому по окончании в Риге политехнического училища светила солидная, но скучная работа землемера. Но оказалось, что молодой и обаятельный землеустроитель Игнат способен совмещать основную профессию с пылким увлечением театром.

Театр в итоге получился ранее невиданный, ибо белорусский во всем - от языка до песен с танцами. Впрочем, идея белорусского театра к тому моменту, когда ее с блеском материализовал Буйницкий, долго носилась в белорусском воздухе. Этому способствовали и труды этнографов, которые во множестве описали и опубликовали песни, пословицы и поговорки белорусского народа.

Сам Игнат в ходе своих путешествий по работе тоже подмечал, чем отличается народное творчество в Полоцком уезде от уезда Ошмянского, в уезде Могилевском от уезда Новогрудского. Общительный по натуре Буйницкий не только наведывался на крестьянские вечерки, но и сам там был плясать мастак. И не только плясать - у землемера был чудесный голос, бас-баритон, он не только знал множество белорусских песен календарного цикла - купальских, жнивных, но и умел объяснять артистам из народа, как их следует исполнять.

Волшебная сила искусства захватила темпераментного энтузиаста уже в зрелом возрасте, когда ему уже исполнилось 45, да захватила так, что заменила ему семейную жизнь. От двух браков у Буйницкого рождались одни дочери, с двумя старшими, Вандой и Аленой, он начинал собирать свою труппу в 1907 году. Вторая жена, Мария Аношко, шляхтянка с Могилевщины, смотреть на такое "безобразие" не стала и покинула супруга, заявив в сердцах: "Одурел пан Игнат, я не могу смотреть на эти мужицкие танцы".

Очень скоро выяснилось, что одурел не столько оставленный муж, сколько публика, с огромным интересом взиравшая на яркие и веселые представления неутомимого Буйницкого и его соратников. Импозантен был прежде всего сам руководитель труппы - среднего роста, черноволосый, с седыми висками и колоритными усами. В 1907-м в Поливачах появилась любительская труппа, с которой "дядька Игнат" начал активно отрабатывать умения, полученные им во время учебы в частной драматической студии в Вильно. Режиссер из Буйницкого получился изобретательный: его представления стартовали белорусскими стихами, далее следовала драматическая часть, где находилось место творениям Элизы Ожешко, Антона Чехова, Марка Кропивницкого, ближе к концу следовало хоровое исполнение белорусских песен, а венчали все зажигательные танцы, поучаствовать в которых подчас приглашалась и почтеннейшая публика.

Начав выступать с шестью парами танцоров, Буйницкий с 1910 года создал постоянную труппу, которая превышала полсотни артистов: дюжину танцевальных пар сопровождали 13 хористов и 15 актеров. Хор и танцоры набирались из талантливых крестьян, а вот в актерах побывали заметные лица белорусской культуры. Под псевдонимом М. Крапивиха выступала известная поэтесса Тетка (Алоиза Пашкевич), которая отлично танцевала, исполняла драматические и комедийные роли. Чудесно пела и зажигательно плясала молодая Владислава Станкевич, которая в 1916-м станет женой Янки Купалы.

Начинали выступления с шести пар танцоров, но очень скоро труппа разрослась до полусотни артистов

С 1910 по 1913 год, в лучшую пору своего театра, Буйницкий со своими артистами гастролировал в Петербурге и Варшаве, Вильно и Полоцке, Слуцке и Несвиже, Ляховичах и Дисне. Повсеместно прием был теплый. Вот газетные впечатления о выступлении в Петербурге: "Как вышел Буйницкий со своими танцорами и крестьянами - дударем, цимбалистом и скрипачом - белорусами, по-простому поворачиваясь, так это сразу все восприняли с восторгом. А когда Буйницкий с дочкой пошел "Лявониху", а за ним череда хлопцев с девчатами, как начали притопывать, подскакивать, так вся публика, тысяч восемь народа, как ударила в ладошки, как закричала "Браво, браво, белорусы!". Никогда и нигде не видел, чтобы этак что понравилось петербуржцам, как белорусские танцы…"

Успех поначалу имел не только творческую, но и коммерческую составляющую. Так, в Варшаве в феврале 1913 года со зрителей первых двух рядов брали за вход совсем не малые по тем временам 3 руб­ля 50 копеек, желающим посмотреть с последних, 22-го и 23-го рядов, удовольствие обходилось в рубль, просто прийти и постоять в зале можно было за 70 копеек. Своих артистов Буйницкий не обижал и платил им рубль в день, оплачивая попутно все расходы по проезду и проживанию. При этом никаких особых изыс­ков от крестьянских актеров не требовалось - танцевать они должны были не заученно, а именно так, как плясали на сельских вечерках.

Конец у красивой истории был грустным. В 1913-м труппу распустили по финансовым причинам. Вскоре началась Первая мировая, а в сентябре революционного 1917 года призванный в армию Буйницкий умер от тифа, хотя почти сразу же появилась легенда о том, что скончался он на сцене во время танца. Но дело "дядьки Игната" не пропало - в том же 1917-м при его участии в Минске появилось товарищество белорусской драмы и комедии, на основе которого и возник профессиональный театр в Беларуси.