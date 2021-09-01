Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году

Всех учеников младших классов с сентября 2020 года кормят бесплатно: о вкусах родители, ученики, педагоги и чиновники спорили весь прошлый учебный год. Как изменилось меню?

Хороший пример подала Пензенская область: там для всех школ утвердили единое меню. В нем фрукты и ягоды, а на завтрак и обед не только горячее, но и салат или нарезка из сезонных овощей. Разнообразие школьного питания - одно из главных завоеваний, за которое ратовали родители. И не единственное.

Сколько стоит завтрак?

Скажем сразу, накормить младшеклассника - идея не из дешевых. Федеральный бюджет в 2021 году выделил на это около 60 миллиардов рублей, это почти в два раза больше, чем в 2020-м. Их получат регионы в качестве субсидий, добавив и свои средства. Так, в Нижегородской области региональный бюджет оплачивает примерно четверть от стоимости одного обеда/завтрака ученика, в Татарстане - половину, но в большинстве регионов львиная доля затрат - это федеральные деньги.

Стоимость питания одного ученика в день в каждом регионе разная. Она рассчитывается на основании данных Росстата о средних ценах на продукты в конкретном субъекте Федерации. В результате в Пензе ученика кормят на 52,46 рубля в день, в Самаре - на 61,4, а в Новосибирске - на 65 с лишним. Хороша ли эта методика - эксперты спорят до сих пор. Но на местах утверждают: справляемся! Да, есть волнение: директор самарской гимназии N 3 Светлана Ильина перед учебным годом лично мониторит цены на продукты в магазинах, чтобы в случае чего быть готовой к решению задачек не из учебника по математике. Пока, к счастью, все спокойно. "Мы понимаем, что надо потерпеть, хотя при таких скачках цен на основные продукты сложно сохранить качество. Берем кредиты в ожидании стабилизации цен", - рассказал "РГ" директор Красноглинского комбината детского питания Петр Воробьев.

А польза есть?

При этом надо понимать: школьное питание сегодня - это не банальный бутерброд с чаем. Как напомнила "РГ" начальник отдела организации социального питания в сфере образования министерства образования Новосибирской области Елена Симантовская, с 1 января 2021 года вступили в силу новые школьные СанПиНы, регламентирующие в том числе питание. В правильных порциях было снижено допустимое количество соли и сахара и, наоборот, увеличена доля овощей и фруктов. Кроме того, санитарные врачи не рекомендовали кормить учеников колбасными изделиями - привычным сосискам сказали нет.

Количество необходимых минералов, витаминов и прочих полезных веществ в школьной порции теперь точно подсчитано. Чтобы соблюсти эти нормы, необходима помощь ученых. Три варианта идеально выверенных и получивших одобрение Роспотребнадзора меню разработал Новосибирский НИИ гигиены. "Теперь школьный завтрак - это не только каши, - рассказала Елена Симантовская. - Каши, конечно, остались, но в меню завтраков сейчас есть и творожная запеканка, и омлет, и сыр, и овощи, и фрукты, и даже мясные блюда". Кстати, самое разнообразное школьное меню, пожалуй, в Казани - 153 блюда, только супов 12 штук.

"Я люблю пельмени!"

В школьных столовых о вкусах спорили весь год, и еще как. Елена Симантовская описала картину: ребенок сидит над порцией полезной еды и даже не берется за вилку. "А почему же ты не ешь эту куриную котлетку?" - "Я котлеты не люблю. И мама мне их не готовит. Я люблю пельмени!" Если такого гурмана не уговорить, то полезная котлета и овощной салатик пополнят пресловутый "индекс несъедаемости", который часто упоминают в разговорах о школьном питании. И дело даже не в том, что жалко бюджетные миллиарды, которые выделяются на школьную еду. А в том, что школьные завтраки не просто перекус, а основа целой жизненной философии, основа правильного пищевого поведения. В столовой теперь тоже учат, и этот пласт работы - просветительский - Елена Симантовская считает ничуть не менее важным, чем просто не оставить детей в школе голодными. Известно, что в России (как и во всем мире) растет число детей с ожирением. Это расплата за любовь к фастфуду, и она действительно угрожает здоровью нации. То, что в школьных пищеблоках начали с этим целенаправленно бороться, - огромный шаг вперед.

Необходимые школьнику витамины и минералы теперь точно подсчитаны

В Казани для учеников проводят специальные занятия и кулинарные мастер-классы, а новые блюда попадают в меню только по результатам дегустации. В Пензе учат вкусно готовить поваров школьных столовых. Как рассказала начальник городского управления образования Лилия Чащина, для этого привлекли колледж пищевой промышленности. Первую в России программу обучения для заведующих производством школьных столовых разработали в Татарстане: 108 человек прошли трехдневные курсы по управленческим компетенциям, для коллективов 22 столовых организовали практические занятия на рабочих местах. Формирование культуры здорового питания - основа для разработки единого регионального стандарта школьного питания, к чему стремятся везде, от Калининграда до Владивостока. В Нижегородской области стандарт разработало минобразования совместно с Нижегородским институтом развития образования и государственным инженерно-экономическим университетом. Старания дают результат: количество несъеденных порций снижается.

Путь к объединению лежит через желудок

И еще один важный урок. Столовая, где стали готовить бесплатные горячие блюда для всех младшеклассников, объединила родителей и учителей. Это не контроль, а совместная работа: родители вошли в состав комиссий по школьному питанию, выезжали в рейды с сотрудниками Роспотребнадзора. Такого союза семьи и школы прежде не наблюдалось.

Так, в Самаре экспертами по кашам и омлетам стали более тысячи мам и пап, объединившихся в областное родительское собрание. В Казани родители по инициативе мэра Ильсура Метшина могли прийти и поесть в школьной столовой в любой день, заполнив по итогам визита чек-лист. А в Кузбассе родители дегустируют новые блюда вместе с детьми: перед началом нынешнего учебного года они уже попробовали больше десяти новинок.

По словам руководителя областного Центра компетенций по организации школьного питания Анастасии Паньковой, в режиме онлайн предложить блюдо для школьного меню может каждый ученик. Для этого достаточно воспользоваться специальным модулем в электронном дневнике.