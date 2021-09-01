Кириенко анонсировал интервью Сноудена в эфире марафона общества "Знание"

Завтра, 2 сентября, в эфире марафона "Новое знание" выступит бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Из неожиданных гостей запланировано интервью со Сноуденом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "При всей его нелюбви давать интервью для общества "Знание" он его дает", - сказал Кириенко в ходе подписания "Добровольных обязательств" компаниями-учредителями российского "Альянса по защите детей в цифровой среде".

Напомним, что марафон стартовал в День знаний, 1 сентября, с лекции президента Владимира Путина.