Китай перестал быть главным импортером российского продовольствия

При этом Китай утратил позицию импортера российского продовольствия номер один. По итогам прошлого года именно КНР закупила больше всего нашей продукции АПК (на 4 с лишним млрд долларов), серьезно опередив страны ЕС (3,34 млрд долларов) и Турцию (3,14 млрд долларов). К августу 2021 года первую позицию занимает уже Турция (с долей поставок 12,5% на сумму почти 2,5 млрд долларов), вторую - ЕС (11,8% на 2,36 млрд долларов), и только третью - Китай (11,5% на 2,3 млрд долларов). Первые две страны существенно увеличили импорт российского продовольствия - на 30% и 31% соответственно. А Китай приобрел на 7% российской продукции АПК меньше, чем на ту же дату прошлого года. Как следует из данных "Агроэкспорта", отставание от результатов прошлого года у КНР только нарастает.
По всей вероятности, это связано с резким сокращением поставок в Китай российской рыбы. На российской продукции выявляли COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала. С тех пор поставки не восстановились. К концу августа 2021 года мороженой рыбы поставлено на внешние рынки на 400 млн долларов меньше, чем в прошлом году. При этом Южная Корея к концу августа стала четвертым импортером российского продовольствия, увеличив закупки более чем в полтора раза (на 53% до почти 1,5 млрд долларов). Именно Южная Корея стала альтернативным покупателем российской рыбы.
Из всего продовольствия наибольший рост поставок показала масложировая продукция (плюс 44%), а также мясная и молочная продукция (плюс 26%). Особенно выросли поставки говядины - в три с лишним раза (с 38 млн до 122 млн долларов). Кроме того, на 15% вырос экспорт зерновых, несмотря на введенные экспортные пошлины на основные зерновые.
Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился практически по всем позициям, за исключением табака и сахарной продукции. Поставки последней сократились более чем в два раза.
По результатам прошлого года экспорт российского продовольствия впервые превысил 30 млрд долларов - 30,6 млрд долларов против 25,6 млрд долларов в 2019 году. Россия находится на 17-м месте в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. По сравнению с 2010 годом поставки на внешние рынки выросли почти в четыре раза.