Китай перестал быть главным импортером российского продовольствия

Экспорт российского продовольствия к 29 августа вырос на 18% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года и почти достиг 20 млрд долларов, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

При этом Китай утратил позицию импортера российского продовольствия номер один. По итогам прошлого года именно КНР закупила больше всего нашей продукции АПК (на 4 с лишним млрд долларов), серьезно опередив страны ЕС (3,34 млрд долларов) и Турцию (3,14 млрд долларов). К августу 2021 года первую позицию занимает уже Турция (с долей поставок 12,5% на сумму почти 2,5 млрд долларов), вторую - ЕС (11,8% на 2,36 млрд долларов), и только третью - Китай (11,5% на 2,3 млрд долларов). Первые две страны существенно увеличили импорт российского продовольствия - на 30% и 31% соответственно. А Китай приобрел на 7% российской продукции АПК меньше, чем на ту же дату прошлого года. Как следует из данных "Агроэкспорта", отставание от результатов прошлого года у КНР только нарастает.

По всей вероятности, это связано с резким сокращением поставок в Китай российской рыбы. На российской продукции выявляли COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала. С тех пор поставки не восстановились. К концу августа 2021 года мороженой рыбы поставлено на внешние рынки на 400 млн долларов меньше, чем в прошлом году. При этом Южная Корея к концу августа стала четвертым импортером российского продовольствия, увеличив закупки более чем в полтора раза (на 53% до почти 1,5 млрд долларов). Именно Южная Корея стала альтернативным покупателем российской рыбы.

Из всего продовольствия наибольший рост поставок показала масложировая продукция (плюс 44%), а также мясная и молочная продукция (плюс 26%). Особенно выросли поставки говядины - в три с лишним раза (с 38 млн до 122 млн долларов). Кроме того, на 15% вырос экспорт зерновых, несмотря на введенные экспортные пошлины на основные зерновые.

Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился практически по всем позициям, за исключением табака и сахарной продукции. Поставки последней сократились более чем в два раза.

По результатам прошлого года экспорт российского продовольствия впервые превысил 30 млрд долларов - 30,6 млрд долларов против 25,6 млрд долларов в 2019 году. Россия находится на 17-м месте в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. По сравнению с 2010 годом поставки на внешние рынки выросли почти в четыре раза.