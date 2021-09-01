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01.09.2021 08:40
Рубрика: Общество

Космонавты с борта МКС поздравили учеников и учителей с Днем знаний

Текст: Наталия Ячменникова
Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили всех учащихся и учителей с Днем знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса.

"Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям - важнейшее условие прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный", - сказал Олег Новицкий. Знания позволяют сделать невозможное возможным, открывают новые горизонты, исполняют любые желания, даже космические, подчеркнул космонавт, для которого сейчас длится уже третья звездная экспедиция.

Фото: NASA/Wikimedia.org
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Космонавты напомнили, что в 2021 году исполнилось 60 лет полета Юрия Гагарина, который первым проложил дорогу в космос. "Это стало реальностью благодаря энтузиастам и истинным профессионалам. И сейчас космонавтика остается одной из самых наукоемких сфер деятельности человека, требующих серьезных знаний и незаурядного интеллекта", - сказал Петр Дубров.

"Не бойтесь мечтать", - призвали школьников космонавты. Они выразили бесконечную признательность и благодарность всем учителям. "Ваш труд невозможно переоценить, а всем тем, кто сегодня приступает к учебе, желаем всегда добиваться поставленных целей и главное - не утратить интереса ко всему новому", - подчеркнул Дубров.

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