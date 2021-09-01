Лавров оценил слова Байдена о вмешивательстве в дела других стран

Слова президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, являются позитивными. Российская сторона такой такой подход приветствует. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эмманюэлем - прим. "РГ") Макроном: они оба практически с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - сказал Лавров.

Он отметил, что Москва давно призывала западных коллег делать выводы из тех авантюр, в которые они ввязывались в последние десятилетия.