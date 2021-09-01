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01.09.2021 11:14
Рубрика: Общество

Лавров рассказал о дружбе со своими одноклассниками

Текст: Диана Ковалева

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что очень ценит дружбу со многими одноклассниками, и пожелал школьникам равняться на достойные примеры.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Видеотрансляция: Встреча Владимира Путина со школьниками

"В целом, школа - это целый этап в жизни каждого человека. Здесь не только получают знания, но и учатся преодолевать сложности. Ну и самое главное, наверное, здесь обретают друзей на всю жизнь. Я, по крайней мере, очень ценю свои школьные отношения с огромным количеством людей из того класса, который я оканчивал, и из других школ, с которыми мы совместные спортивные и прочие мероприятия осуществляли", - рассказал министр в ходе выступления на линейке в честь Дня знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова.

В качестве примеров, на которые стоит равняться, министр привел присутствующих на торжестве спортсменов олимпийской сборной России: гимнасток Дину и Арину Авериных, Маргариту Мамун, Алису Тищенко, дзюдоиста Тамерлана Башаева, синхронистку Марию Киселеву и конькобежца Ивана Скобрева. По словам Лаврова, они "в очень непростых условиях прославили нашу родину в очередной раз". "Понятно, что эти результаты даром не даются, требуется напряженная работа. И этот пример должен и вас вдохновлять на вложение своих усилий с целью достижения результатов, которые будут вам нужны в этой жизни", - сказал министр.

Он также привел в пример советского и российского политического деятеля Евгения Примакова, который, по словам главы МИД РФ, "оставил после себя и научные концепции, до сих пор остающиеся верными и помогающими нам в работе, оставил после себя и огромное количество друзей, и последователей".

Помимо Лаврова и спортсменов, на линейке присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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