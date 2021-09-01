Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в районе Проспект Вернадского Западного административного округа столицы.

"Я очень рад, что свершился этот факт. Это большое дело, что мы вместе с жителями Западного округа, района Проспект Вернадского вместе открываем памятник святому благоверному Александру Невскому. Он почитаем всеми русскими людьми. Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город", - сказал Евгений Попов.

Ранее Евгений Попов сообщал, что окажет содействие в установке памятника князю Александру Невскому на ул. Лобачевского в столичном районе Проспект Вернадского.