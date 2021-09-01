Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана

Главой правительства Афганистана может стать лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Хибатулла Ахундзада. Об этом сообщил член комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани.

"Консультации о формировании правительства почти завершены, проведены необходимые дискуссии о составе кабинета. Без сомнения, лидер Ахундзада будет в правительстве, и он будет им руководить", - цитирует Самангани телеканал Tolo News.

Самангани не уточнил, будет ли учрежден пост премьер-министра. И тем не менее, по данным источников телеканала, талибы его создадут.

Как ожидается, талибы могут объявить свои решения по правительству и составу кабинета министров уже 3 сентября.