Лукашенко назвал сроки утверждения союзных программ и высказался по поводу суверенитета

Подписание союзных программ, уточнил в среду Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск, планируется на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает пресс-служба президента РБ.

Он напомнил в беседе с журналистами, что лидеры двух стран еще больше трех лет назад в Сочи "поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в союзном строительстве". После этого, уточнил Лукашенко, были выработаны так называемые дорожные карты, которые со временем сформировались в 28 союзных программ.

"Если мы договоримся окончательно на переговорах с президентом России 9-го сентября, то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - констатировал глава государства, отметив при этом, что, "сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - подчеркнул президент.

Он пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но у нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - она вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных Сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер. "Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств", - резюмировал Лукашенко.