Меняются правила въезда в Россию

Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. Но и они должны будут иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста.
Новые правила позволят минимизировать риск завоза COVID-19. Проводить ПЦР-тесты, которые позволят въехать в Россию, могут лишь лаборатории, прошедшие аккредитацию и соответствующие российским стандартам.
Приложение используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска. Кроме данных о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествую без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды.
Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов.