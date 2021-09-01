Меняются правила въезда в Россию

С 1 сентября жители стран СНГ смогут пересечь российскую границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия. С 25 июля эти правила действовали только для приезжающих с территории стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. Но и они должны будут иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста.

Новые правила позволят минимизировать риск завоза COVID-19. Проводить ПЦР-тесты, которые позволят въехать в Россию, могут лишь лаборатории, прошедшие аккредитацию и соответствующие российским стандартам.

Приложение используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска. Кроме данных о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествую без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды.

Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов.