Минздрав Японии: В вакцине Moderna обнаружены крошки нержавеющей стали

Японский минздрав заявил, что обнаруженные ранее примеси в вакцине Moderna являются крошкой нержавеющей стали. Об этом сообщило агентство Киодо.

Исследование проводила компания Takeda Pharmaceutical. По мнению экспертов, вероятнее всего, крошка попала в вакцину в процессе производства с заводских станков из-за неверной установки оборудования.

Напомним, ранее в августе стало известно, что в вакцине Moderna были обнаружены примеси в виде металлической крошки. Японский минздрав остановил применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз, однако 55 из них уже были использованы. Кроме того, стало известно о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации препаратом Moderna - как раз из одного лота, применение которого было позже приостановлено.