Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских школьников и студентов с началом учебного года. По словам главы правительства, этот праздник объединяет миллионы человек.

Для всех, отмечает Мишустин, и для тех, кто впервые переступает порог школы или вуза, и для тех, кто продолжает учиться, 1 сентября - это волнующая и радостная дата. "Это точка отсчета новых знаний, достижений, ярких открытий и незабываемых моментов", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что впереди у ребят самое прекрасное время, когда они будут каждый день узнавать что-то интересное, расширять свой кругозор. Приобретенные знания помогут ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты, добиваться успеха в профессии, совершать инновационные преобразования и научные открытия.

В День знаний Михаил Мишустин посещает "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы.