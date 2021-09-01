Мишустин рассказал, как не смог поступить в МГУ

Премьер-министр Михаил Мишустин - выпускник Московского станкоинструментального института, но поступать он хотел совершенно в другой вуз, о чем в День знаний рассказал учащимся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы.

"Я хотел учиться в Московском государственном университете, но туда я не поступил - мне не хватило полбалла", - поделился он своим опытом абитуриента. Выпускник экономико-математической школы при МГУ был уверен, что баллов у него достаточно, и, признался он, теперь не может объяснить, как так получилось.

Мишустина взяли на вечернее отделение "СТАНКИНа", и родители посоветовали устроиться на работу. "Я пошел на военную кафедру в этот институт работать учебным мастером и в том числе каменщиком на стройке", - рассказал глава кабмина. А на втором курсе вуз предложил ему перейти на дневное отделение. По словам премьера, сначала он не хотел, но увлекся только зарождавшейся специальностью по системам автоматизированного проектирования, досдал все экзамены и перевелся.