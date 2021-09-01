Мишустин рассказал про свои школьные годы

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, чем успевает позаниматься в свободные от правительственной работы часы. "Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу", - ответил он на вопрос учащихся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы.

По словам Мишустина, в школьные годы он сам делал все уроки: родителям не приходилось помогать, потому что учился премьер, по его мнению, неплохо. "Зато они помогали мне в жизни. В том числе, какой вуз выбрать, и просто у нас были отличные отношения в семье", - сказал он. Стоит ли родителям помогать детям с уроками или нет, однозначного ответа у главы правительства не нашлось. "С одной стороны, надо помогать, особенно малышу. С другой стороны, самостоятельность, которую вы приобретаете, делая уроки, - это очень важное качество, оно потом пригодится для учебы в вузе", - порассуждал Мишустин.

Глава кабинета министров в День знаний посетил образовательное учреждение в Долгопрудном и пообещал в течение трех лет вложить более одного миллиарда рублей в создание на его базе современного физико-математического кластера.