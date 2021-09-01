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01.09.2021 09:17
Рубрика: Происшествия

Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 199(8550)
Мошенники, которые представляются банковскими сотрудниками, придумали новую легенду для выманивания данных. Теперь схема включает такое понятие, как единый лицевой счет, оформленный по паспортным данным в ЦБ.
Псевдосотрудники банков постоянно изобретают новые приемы. Фото: GettyImages Псевдосотрудники банков постоянно изобретают новые приемы. Фото: GettyImages
Псевдосотрудники банков постоянно изобретают новые приемы. Фото: GettyImages

Об этом "РГ" - Неделе рассказала клиентка Сбербанка Анастасия, которой позвонили злоумышленники. По словам экспертов, аферисты могут завладеть платежными и персональными данными, а судебная практика складывается не в пользу клиентов.

Фото: Александр Корольков
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12 августа 2021 года клиентке Сбербанка Анастасии позвонил "сотрудник технического отдела Сбербанка". Злоумышленник сообщил, что по "единому лицевому счету клиента", к которому привязаны все банковские карты клиента и к которому имеет доступ регулятор, совершаются подозрительные операции. Для их отмены мошенник предложил подать заявку в службу безопасности кредитной организации.

В заявлении мошенник просил указать количество карт и счетов, открытых во всех банках, а также даты и объем последних операций. Девушка повесила трубку.

По последним данным ЦБ, объем незаконных списаний с банковских счетов граждан и компаний в 2020 году составил 9 млрд рублей, более чем на 40% превысив показатель за 2019-й.

"Мошенники могут не только снять у жертвы деньги, но и взять новый кредит, используя методы социальной инженерии, - отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. - Из баз, которые продаются в открытом доступе, преступник может добыть паспортные данные, адрес, номер телефона, а также номер карты (такую информацию нередко "сливают" сотрудники интернет-магазинов) человека".

Наилучший способ защиты - просто повесить трубку, поскольку долгий разговор с мошенниками позволит им записать голос и использовать его в своих корыстных целях

Когда мошенник называет персональные сведения клиента, это позволяет сделать обращение более достоверным. Получив доступ к счетам жертвы (например, пользователь называет коды из СМС), злоумышленник переводит деньги на свой аккаунт. Помимо этого, может за несколько минут прямо в приложении оформить заявку на новый кредит, получить деньги и снова их вывести, говорит Царев.

Заместитель гендиректора компании "Газинформсервис" Николай Нашивочников указал, что несложно поставить собеседника в тупик, ссылаясь на вымышленный лицевой счет, к которому можно еще добавить слова "государственный" или "российский" для большей убедительности.

Фото: Illustration by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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"Аналогичным образом организаторы финансовых пирамид, таких как недавняя Finiko, утверждали, что придумали "систему генерации прибыли, которая работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов", - пояснил Нашивочников. - Опасность этих схем такая же, как и в других случаях, - жертва добровольно расстается со сведениями, необходимыми мошенникам, и даже выполняет действия, которые требуют злоумышленники".

По словам Царева, судебная практика для клиентов банков, которые попадают в такие ситуации, негативна: через суд почти невозможно оспорить, что кредитные деньги получил не клиент, а другое лицо.

"Наилучший способ защиты - просто повесить трубку, как сделала Анастасия, - пояснил Царев. - Поскольку долгий разговор с мошенниками может дать им возможность записать голос и использовать его потом с целью атак на родственников, например".

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