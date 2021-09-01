Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"

Мошенники, которые представляются банковскими сотрудниками, придумали новую легенду для выманивания данных. Теперь схема включает такое понятие, как единый лицевой счет, оформленный по паспортным данным в ЦБ.

Об этом "РГ" - Неделе рассказала клиентка Сбербанка Анастасия, которой позвонили злоумышленники. По словам экспертов, аферисты могут завладеть платежными и персональными данными, а судебная практика складывается не в пользу клиентов.

12 августа 2021 года клиентке Сбербанка Анастасии позвонил "сотрудник технического отдела Сбербанка". Злоумышленник сообщил, что по "единому лицевому счету клиента", к которому привязаны все банковские карты клиента и к которому имеет доступ регулятор, совершаются подозрительные операции. Для их отмены мошенник предложил подать заявку в службу безопасности кредитной организации.

В заявлении мошенник просил указать количество карт и счетов, открытых во всех банках, а также даты и объем последних операций. Девушка повесила трубку.

По последним данным ЦБ, объем незаконных списаний с банковских счетов граждан и компаний в 2020 году составил 9 млрд рублей, более чем на 40% превысив показатель за 2019-й.

"Мошенники могут не только снять у жертвы деньги, но и взять новый кредит, используя методы социальной инженерии, - отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. - Из баз, которые продаются в открытом доступе, преступник может добыть паспортные данные, адрес, номер телефона, а также номер карты (такую информацию нередко "сливают" сотрудники интернет-магазинов) человека".

Наилучший способ защиты - просто повесить трубку, поскольку долгий разговор с мошенниками позволит им записать голос и использовать его в своих корыстных целях

Когда мошенник называет персональные сведения клиента, это позволяет сделать обращение более достоверным. Получив доступ к счетам жертвы (например, пользователь называет коды из СМС), злоумышленник переводит деньги на свой аккаунт. Помимо этого, может за несколько минут прямо в приложении оформить заявку на новый кредит, получить деньги и снова их вывести, говорит Царев.

Заместитель гендиректора компании "Газинформсервис" Николай Нашивочников указал, что несложно поставить собеседника в тупик, ссылаясь на вымышленный лицевой счет, к которому можно еще добавить слова "государственный" или "российский" для большей убедительности.

"Аналогичным образом организаторы финансовых пирамид, таких как недавняя Finiko, утверждали, что придумали "систему генерации прибыли, которая работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов", - пояснил Нашивочников. - Опасность этих схем такая же, как и в других случаях, - жертва добровольно расстается со сведениями, необходимыми мошенникам, и даже выполняет действия, которые требуют злоумышленники".

По словам Царева, судебная практика для клиентов банков, которые попадают в такие ситуации, негативна: через суд почти невозможно оспорить, что кредитные деньги получил не клиент, а другое лицо.

"Наилучший способ защиты - просто повесить трубку, как сделала Анастасия, - пояснил Царев. - Поскольку долгий разговор с мошенниками может дать им возможность записать голос и использовать его потом с целью атак на родственников, например".