Постановление правительства Московской области от 24 августа 2021 года № 706/29 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Московской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области на 2022 год на душу населения - 14 123 рубля, для трудоспособного населения - 15 394 рубля, пенсионеров - 12 146 рублей, детей - 13 869 рублей.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый Вице-губернатор Московской области - Председатель Правительства Московской области И.Н.Габдрахманов







