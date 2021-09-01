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01.09.2021 22:36
Рубрика: Культура

На экран выходит бельгийская версия исхода Второй мировой войны

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Бельгийский фильм "Подлодка U-235" (в оригинале - Torpedo) изумляет качественной работой кинематографистов и неказистой судьбой в мировом прокате: он практически не появился на широких экранах, остался достоянием пары-тройки стран, к которым сейчас присоединяется Россия - фильм выходит в наш прокат.
Привыкшие рубить наотмашь партизаны еще плохо управляются с мудреной техникой радиорубки. Фото: 10.80 Films Привыкшие рубить наотмашь партизаны еще плохо управляются с мудреной техникой радиорубки. Фото: 10.80 Films
Привыкшие рубить наотмашь партизаны еще плохо управляются с мудреной техникой радиорубки. Фото: 10.80 Films

Это триллер о рейсе захваченной антифашистской коалицией подлодки. От успешности рейса зависел не только исход Второй мировой войны, но и развитие дальнейшей истории человечества: кто первым создаст атомное оружие - гитлеровская Германия или противостоящий ей мир?

Фото: Компания "Синема Продакшн"
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Лихое начало настраивает на веселое военное приключение в духе "Бесславных ублюдков": группа отважных бельгийских коммандос с шуточками и прибауточками расправляется с нацистами - головы взрываются эффектно, как у Тарантино. Музыка Ханнеса Де Майера стилизована то под вестерн, то под клаустрофобские "подводные" хорроры. Экспозиция с любовной игрой у миномета (на прицеле - белка) напомнит о советских военных комедиях с Целиковской. Сам фильм начнется не сразу, но заварит такую высокооктановую кашу, что зрителю будет некогда перевести дух, причем многие сцены нервные посмотрят зажмурившись.

Бельгийским партизанам вручена немецкая трофейная субмарина - древнее ржавое корыто, на котором они, даже еще не салаги, должны пересечь Атлантику от Бельгийского Конго до США с грузом урана, необходимого для создания атомной бомбы. Нацисты ее уже создают вовсю, а мир только раскачивается - надо ему помочь. Нам никто не объяснит, почему именно этим головорезам поручено задание, от которого зависят судьбы человечества. Возможно, потому что отчаянные. И вот за три недели пленный немецкий офицер должен натренировать людей неустрашимых, но впервые попавших на подлодку, - как погружаться, как продувать цистерны, как управляться с торпедами, как уворачиваться от ударов с воздуха, с воды и из-под воды.

Для начала нам предложат познавательную экскурсию по внутренностям субмарины, после которой мы яснее представим себе обстановку, в которой живут и работают подводники - и наши, и не наши. Потом придет первая беда: в разгар учений на горизонте явятся вражеские корабли, и придется, ничего еще не умея, срочно уходить на глубину. С этого момента каждому из героев придется выполнять невыполнимое: идти к цели вслепую, не в состоянии отличить люк, за которым океанские стихии, от ручки унитаза. Саспенс обеспечен: здесь, на старой субмарине, каждый миг выполняются смертельные трюки - рутинные для умелых подводников, но заведомо гибельные для новичков. Так что легким испугом зритель не отделается - напряженных ситуаций хоть отбавляй, их концентрацией картина напоминает инструктивную ленту для курсантов ВМФ. Душераздирающих моментов хватило бы на три фильма - это кажется перебором и вызывает ощущение искусственности сценарных ходов. Хотя понимаешь, что в реальности все еще страшнее.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссеру Свену Уйбрехтсу и команде операторов удалось создать хитроумную стилевую чересполосицу: нас бросает от солнечного утра с гротескными персонажами к темным подвалам, где гестаповцы на глазах отца убивают его сына-младенца, от мирных сцен на пленэре - к клаустрофобским эпизодам в тесноте подлодки. Многие кадры словно взяты из приключенческих лент по Жюлю Верну, другие - из ужастиков, где натурализм перехлестывает разумные пределы. Как ни странно, чересполосица работает: нам дают передышку, снимают напряжение шуткой..

Легким испугом зритель не отделается: напряженных ситуаций в триллере хоть отбавляй, их хватило бы на три фильма

Что привлекает - всё подано без надутого героизма, люди остаются людьми: ерничают, резвятся в океане, балагурят, осознают серьезность положения и смысл девиза "Все за одного, один за всех". Сразу заложены непримиримые конфликты: застрявший в спешно уходящей подлодке чернокожий конголезец - и открытый расист, немецкий офицер, единственный, кто умеет управлять подлодкой, - и люто ненавидящий нацистов, одержимый жаждой мести, но зависящий от немца командир Стэн (Коэн Де Боу).

Самая трагическая фигура картины - офицер вермахта Ягер (Туре Рифенштейн), который вынужден сотрудничать с врагом и стоит перед дилеммой: какую из сторон предать? Самая посторонняя, придуманная для "утепления", - дочь Стэна сексапильная Надин (Элла-Джун Генрард): она ведет лирическую линию, которая кажется пришитой искусственно.

Фильм заканчивается горькой иронией. Лучезарные кадры в послевоенном Майами, где предаются мирным утехам вчерашние герои. И звучит по радио сообщение о первом ядерном ударе на планете - об уничтоженных Хиросиме и Нагасаки. Светлая мечта человечества, за которую готовы были рисковать жизнью герои фильма, свершилась.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Вторая мировая война

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