На марафоне "Новое знание" Шувалов прокомментировал идею переноса столицы

Экономика Москвы не пострадает, если однажды будет принято решение перенести столицу в какое-то другое место, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Он отметил, что разговоры о переносе столицы идут постоянно, не исключено, что такое решение когда-то действительно будет принято, однако Москва от этого развиваться не перестанет и все равно будет вызывать большой интерес для новых горожан.

"Это большая экономика, сюда будут самые жадные до жизни стремиться, способные к таким скоростям", - цитирует Шувалова ТАСС.

Как добавил Шувалов, ритм жизни больших городов может негативно сказаться на здоровье, и они "имеют очень много изъянов".

Также в рамках марафона "Новое знание" он отметил, что Россия накопила "социально-экономическое богатство" для доведения среднего уровня жизни до европейского.

"Мы можем позволить и должны в какой-то среднесрочной перспективе сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская", - сказал он.