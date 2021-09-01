Новая система страхования обеспечит долговременный уход за пожилыми

Со следующего года предложенная минтрудом система долговременного ухода за пожилыми должна начать внедряться во всех регионах - это один из целевых параметров нацпроекта "Демография".

Продолжительность жизни растет, все больше людей доживает до возраста, когда уже невозможно обходиться без помощи и ухода. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Однако опыт трех лет "пилотов" в нескольких регионах показал, насколько это затратно. Поэтому в минфине и ЦБ обсуждают варианты подобных страховых программ.

Система долговременного ухода за стариками в стране очень нужна: продолжительность жизни растет, значит, все больше людей доживает до возраста, когда они уже не справляются с самыми простыми бытовыми обязанностями. С другой стороны, рассчитывать исключительно на помощь детей и внуков не выход. Результаты исследования потребительских предпочтений, в частности доклад PwС, показывают, что сейчас дети предпочтут купить услугу, которая обеспечит их родителям комфортное существование, чем оставлять работу или уходить на неполную занятость, чтобы ухаживать за родными.

Программы долговременного ухода стали появляться в нашей стране с 2018 года. Сейчас в проект вошли уже 25 регионов - федеральный бюджет ежегодно выделяет на это около 2 млрд рублей. При этом, как оценили в минтруде, полное внедрение системы в стране требует минимум 300 млрд рублей в год. В получении таких услуг нуждаются около двух миллионов человек.

На эти средства, как предполагается, каждый нуждающийся человек должен получить сопровождение и реабилитацию. Формы могут быть разные: и помощь на дому, и проживание в пансионате.

Сначала систему предполагалось включить в программу социального страхования. Об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Но расчеты показали: выходит очень дорого, нужен дополнительный страховой тариф - в плюс ко всем соцвзносам еще 1,5-2% от фонда оплаты труда.

На старость, чтобы спокойно жить на пенсии, откладывают только 17% россиян

Альтернативный (или дополняющий государственную систему) вариант - это добровольная страховая программа, которую обсуждают в минфине и ЦБ.

"Человек сможет купить долгосрочный продукт - это страховка по долгосрочному уходу. Принципы ее работы похожи на продукт накопительного страхования жизни, - пояснил "РГ" глава "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь. - Примерная схема выглядит так: клиент делает небольшие взносы - ежемесячно, или ежеквартально, или ежегодно. По достижении пенсионного возраста, если человеку нужен долгосрочный уход, он ему будет предоставлен. Это может быть постоянное проживание в пансионате или санатории. Или оплата сиделки. Или какой-то иной набор услуг - его выберет сам клиент. Если же человек вполне здоров и патронаж ему не нужен, он получает накопленную сумму".

Однако вопросов возникает много. Будет ли поддержка пожизненной? Можно ли менять форму ее получения, если, например, сначала человек хотел остаться жить дома, а позже решил переехать в пансионат? Как будут защищены права участников? Очевидно, что роль государства тут велика - так же, как и в обеспечении надежности системы негосударственного пенсионного страхования.

"Для работы системы можно предусмотреть строительство санаторно-медицинских центров, в которых пожилые люди получили бы и комфортное проживание, и медицинский уход, - отмечает Игорь Кобзарь. - В их строительство страховщики могли бы инвестировать страховые резервы, но для этого надо внести изменение в законодательство, ведь сейчас активы страховых компаний не могут быть инвестированы в такие проекты".

В проекте программа выглядит привлекательно. Но будет ли она востребована? Чтобы стимулировать участие, эксперты обсуждают разные варианты: это может быть предоставление налогового вычета, включение таких страховок в состав соцпакетов работодателей. Наконец, можно предусмотреть и софинансирование таких накоплений со стороны государства - как это было с негосударственными пенсиями, когда на каждую вложенную тысячу рублей добавлялась еще тысяча из бюджета.

Опросы показывают: накопления на будущее сегодня делают 37,5% россиян. Из них на старость и пенсию откладывают 17%. Это значит, что люди задумываются о своем будущем и хотят подготовиться к тому моменту, когда потеряют способность работать и обеспечивать себя самостоятельно.