Новостроек в России стало на треть больше

Почти 100 тысяч новых квартир появилось в России в июле. Такие данные приводит Росстат.

За второй месяц лета в стране было возведено 736 многоквартирных домов и 31,4 тысячи индивидуальных. Всего построено 97 тысяч новых квартир.

В целом за семь месяцев с начала года были построены 4,1 тысячи многоквартирных домов и 182,7 тысячи индивидуальных. Общая площадь жилья в частном секторе составила 24,4 млн кв. метров, это 55,5% жилых новостроек.

Общий объем жилья, построенного за семь месяцев, на 30,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отмечают в Росстате.