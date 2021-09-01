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Новым ведущим культовой "Утренней почты" станет Николай Басков

Новости
    01.09.2021, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российский певец и актер Николай Басков будет вести "Утреннюю почту", некогда - одну из самых популярных передач советского телевидения. Об этом уведомила пресс-служба телеканала "Россия".

Фото: kinopoisk.ru
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"Помню, как смотрел программу вместе с родителями. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я сам стану ее ведущим!" - приводит РИА "Новости" слова артиста. Как подчеркнул 44-летний Басков, для него это "большая честь". Ведь "УП" для Николая "остается светлой историей из детства". "Тем более что мы с программой практически ровесники", - поделился Басков ностальгически.

Примечательно, что канал оставил для зрителей возможность отправить заявку на песню в бумажном виде, как встарь, по адресу 115162, Москва, Шаболовка, 37, "Утренняя почта с Николаем Басковым". Но можно прислать письмо и на электронную почту шоу - pochta@smotrim.ru.

Почта вернется в эфир "России" 12 сентября в 9:25.

Фото: kinopoisk.ru
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Первый выпуск "Утренней почты" вышел 7 сентября 1974 года, став преемником программы "По письмам зрителей". Лицом передачи стал Юрий Николаев. В разное время эту должность занимали Татьяна Веденеева, Светлана Моргунова, Валентин Смирнитский, Клара Новикова, неразлучные Ширвиндт и Державин, другие.

"Утренняя почта" во времена СССР пользовалась бешеной славой и любовью, поскольку помимо новинок советской эстрады и номеров исполнителей стран братского восточного блока время от времени баловала голодающих меломанов и буржуазными клипами.

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