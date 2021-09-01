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01.09.2021 15:03
Рубрика: Власть

Объединенную систему ПВО СНГ проверят на учении в Казахстане

Текст: Юрий Гаврилов

Россия и Киргизия собираются создать объединенную региональную систему ПВО. Военные двух стран уже подготовили проект соответствующего соглашения, сейчас он проходит процедуру внутригосударственного согласования. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехов.

Фото: sputnik.kg
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Генерал сказал, что после уточнения всех деталей документ представят на утверждение министрам обороны России и Киргизии. Аналогичное соглашение с Таджикистаном, подписанное 27 апреля нынешнего года, находится на ратификации. А совместные договоренности в сфере ПВО, которые Россия имеет с Арменией и Казахстаном, военные активно реализуют на практике.

Напомним, что в 1995 году несколько государств бывшего СССР договорились создать Объединенную систему противовоздушной обороны - в тогдашней столице Казахстана было подписано соответствующее соглашение. Срок его действия не ограничили временными рамками, а структуру совместной ПВО оставили открытой для других государства СНГ. Сегодня в нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Каждая из стран - участниц выделила необходимые воинские формирования, вооружения и технические средства. В результате действующая Объединенная система ПВО СНГ включает 19 авиационных, 38 зенитных ракетных и 15 воинских частей радиотехнических войск, а также 9 бригад ПВО и 3 части радиоэлектронной борьбы.

В рамках Объединенной системы ПВО СНГ уже действуют и создаются региональные структуры противовоздушной обороны. Они, как правило, территориально "привязаны" к зонам коллективной безопасности. Это, в частности, относится к Центральной Азии, Кавказу и другим регионам Содружества. Такие системы есть у России и Беларуси, РФ и Казахстана, России и Армении. На подходе соглашения с Таджикистаном и Киргизией.

Для проверки надежности совместного противовоздушного щита военные устраивают специальные тренировки и учения. На этой неделе Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ согласовал план таких проверок в будущем году. "В 2022-м запланировано совместное компьютерное командно-штабное учение Объединенной системы ПВО СНГ "Региональная безопасность-2022", проверка дежурных по ПВО сил полетами контрольных целей, тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами", - рассказал генерал Грехов.

Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
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Кроме того, будет проведен сбор военных специалистов, отвечающих за применение Единой системы государственного радиолокационного опознавания "Пароль". Там военные собираются выполнить контрольный облет средств радиолокационного опознавания.

"В последнее время большое внимание уделяется вопросам модернизации и оснащения военных объектов вооруженных сил государств-участников СНГ перспективными средствами связи и автоматизации", - добавил генерал.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Киргизия

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