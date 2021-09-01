Ольга Васильева: Никакой уровень цифрового образования не заменит учителя

Ольга Юрьевна, обычно реформы проводят люди, постепенно подготавливая для этого почву. Сегодня реформу продвигает коронавирус. Цифра мгновенно стала незаменимой в образовании: разные технологии, онлайн-курсы. Как все будет дальше?
Ольга Васильева: Давайте сразу оговоримся: речь не о дистанционном обучении, которое было вынужденной мерой, а о цифровых технологиях в образовании. Это разные вещи.
Я глубоко убеждена: никакой уровень цифрового образования не заменит традиционную классическую систему, никогда не заменит учителя. И к цифровизации образования есть очень много вопросов, на которые мы должны найти ответ.
В период пандемии аудитория образовательных онлайн-ресурсов выросла многократно. Сегодня это огромный рынок. Но кто отвечает за качество? Неизвестно.
Поэтому все электронные средства обучения, прежде чем попасть в школу, должны проходить профессиональную экспертизу.
Есть ли школьные предметы, где цифровые технологии не нужны?
Ольга Васильева: Думаю, в каждом из предметов цифра может пригодиться. Судите сами: если раньше на уроке физики, рассказывая о ядерном реакторе, мы показывали плакаты, то сегодня виртуальные тренажеры дают возможность все это увидеть в 3D и чуть ли не потрогать. Другой вопрос, что до сих пор далеко не каждая школа может себе позволить такое цифровое оборудование.
Современные инструменты, конечно, помогают сделать уроки интереснее. Но в каком объеме применять технологии на уроках, как правильно их использовать, где они действительно уместны - на этот вопрос должна ответить наука. Сейчас, как никогда, нужно опираться именно на научные данные - педагогические и психологические.
Начинается учебный год - второй раз в условиях пандемии. На что нужно сейчас обратить внимание?
Ольга Васильева: Начало нового учебного года - эмоционально сложный период для ребят. Тяжело приходить в классы после длинных летних каникул, снова адаптироваться к школе. А уж в период продолжающейся пандемии тем более. Это тоже надо учитывать. Важно понять, что есть поддержка. И школы, и дети, и родители эту поддержку могут получить. В том числе - от экспертов РАО. Мне кажется, за прошедший год было сложно всем - и педагогам, и родителям, и детям. Но все мы чему-то научились. Что главное? Новый учебный год начинается в очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Ребята снова придут в классы, встретятся со своими учителями.
В школах с 1 сентября начинает работать новая программа воспитания. Что в ней особенного? Ведь воспитание всегда было частью школы.
Ольга Васильева: Конечно, школа занималась воспитанием всегда. Образование - это обучение и воспитание. Но в нашей истории были периоды, когда процесс воспитания приобретал некий "календарный" оттенок: есть план мероприятий, который нужно выполнить. За этим планом терялась суть. Новый подход - формирование мировоззрения. Это не просто мероприятия. Советник директора по воспитанию - новая должность, которая вводится в школах - это уже не завуч, как многие привыкли, а наставник, старший товарищ, который проводит с детьми много времени. Мне кажется, говорить о воспитании громко - правильно. Без него многое в человеке теряет смысл.
Как не скатиться здесь в нравоучения?
Ольга Васильева: А знаете, в меру и это неплохо. Воспитание начинается с момента рождения. То, что вы заложили до пяти лет, то и будет дальше развиваться. Детский сад, школа, институт - все это шлифовка того, что заложено семьей. Вот хотя бы самообслуживание. Пришел - поставил обувь, повесил пальтишко на крючок, до которого достаешь, помыл руки. Все это раньше было на автомате уже у дошкольников. А сейчас? Даже такие простые навыки далеко не всегда сформированы у ребенка к начальной школе. Давайте будем честными, сейчас закладывается меньше. Нужна система. И в этом нет ничего зазорного.
Эксперты подсчитали: почти половина учителей задают домашнюю работу на выходные и на каникулы. А большинство детей эти задания послушно выполняют. Домашке на каникулах быть?
Ольга Васильева: Эта тема меня давно мучает. С тех пор, как я училась в школе, объем математики, например, не изменился. Объем физики изменился не сильно, за счет новых открытий. То же самое с химией, биологией. Откуда появилось такое количество материала, который обязательно нужно "впихнуть" в ребенка, да еще в входные дни? Загадка. Задание на дом по математике в третьем классе - четыре листа А-4. Хочешь не хочешь, а математикой занимается вся семья. Зачем? Конечно, совсем отменить домашнюю работу нельзя: школьник должен получить навык самостоятельной работы, научиться нести ответственность, планировать время. Но - без перегрузок. Да, было и раньше, что старшеклассники получали домашнее задание на воскресенье, потому что им в понедельник надо готовиться к поступлению, работать дальше. Но что касается малышей - нет: суббота и воскресенье - домашние семейные дни, каникулы - тоже. Взрослые дети, у которых впереди поступление в вуз, и так будут заниматься. А малышня должна отдыхать. Но только активно. Но теперь и активные подвижные игры - практически из области фантастики.
Есть четкие рекомендации Роспотребнадзора по времени, которое могут проводить перед экраном дети разного возраста. Например, для начальной школы в день - максимум 45 минут в школе и 90 минут дома. Цифра не опрокинет эти нормы?
Ольга Васильева: Опасность есть. Приведу лишь один пример. Академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса опросил около полутора тысяч родителей ребят-дошкольников. Выяснилось: еще до пандемии среднестатистический дошкольник проводил перед экраном около 24 часов в неделю. А пандемия только увеличила эти показатели. Чем занимаются дети перед экраном? Самое популярное - игры, 79 процентов. Мультики - 43 процента. И связь, общение (аудио- и видеозвонки) - 25 процентов. Причем мальчики проводят за компьютером или с гаджетом почти в полтора раза больше времени, чем девочки. И только 12 процентов ребят "сидят" в гаджетах вместе с родителями. Получается, более 80 процентов мам и пап никак не контролируют процесс. А речь, напомню, о дошкольниках. И что самое тревожное: прогресс каждого ребенка за год пандемии оказался значительно меньше, чем в доковидный период. Поэтому нам нужно масштабное исследование о том, как цифровизация влияет на здоровье детей. В РАО, кстати, есть мощная лаборатория, и мы готовы такое исследование провести - дать портрет современного ребенка, растущего в "цифровом" мире.
Мало играют в подвижные игры, много сидят в гаджетах. А что еще мы знаем о современных детях?
Ольга Васильева: Судя по исследованиям последних лет, к седьмому классу у многих детей пропадает всякое желание ходить в школу. В первый класс они приходят с горящими глазами, но дальше все куда-то уходит. Что делать? Не нужно изобретать велосипед. Не нужно гнаться за рейтингами и тестами. Если в школе есть бесплатные кружки: спорт, музыка, театр, если ребенку интересно, будет и движение. Школа должна становиться домом.
Утверждены новые стандарты для начальной и основной школы, которые начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Все ли в них учтено?
Ольга Васильева: Предыдущие стандарты, которые принимались больше 10 лет назад, были очень общие. А новые стандарты дают конкретные ответы практические на все: какие темы, какое содержание по каждому предмету. Четкие результаты: вот это школьник должен знать после четвертого класса, это - после девятого. Переехал школьник из Калининграда во Владивосток, сел за парту и спокойно продолжает учиться дальше.
А родители ругают эти стандарты: мол, много отведено цифре.
Ольга Васильева: Как без этого? Как не учитывать реальность, тем более в год пандемии? На мой взгляд, эти стандарты - движение вперед. Потому что определяют содержание. А содержание образования должно быть единым для всей страны. Разве плохо иметь документ, который каждый родитель может открыть и посмотреть, чему школа должна научить вашего ребенка на конкретном этапе? Это большой плюс.
Вы только что назначены президентом РАО. Наверняка, Академию ждут перемены. Какие?
Ольга Васильева: Наша важнейшая задача - направить педагогическую науку на службу детству и всей системе образования. В Академии появятся научные центры, которые будут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Исследования по нейрофизиологии, возрастной физиологии, психологии, междисциплинарные работы. Наука должна помочь педагогам, родителям ответить на главный вопрос: как развиваются дети в условиях цифровой трансформации общества. Надо поднимать и престиж педагогической науки, восстановить на базе РАО диссертационные советы и заниматься подготовкой молодых ученых непосредственно в Академии. Здесь они будут заниматься наукой и здесь же - защищать кандидатские. Науки об образовании обязательно должны войти в Стратегию научно-технологического развития страны. Развитие экономики, наращивание технологической базы - образование сквозной линией проходит через всю нашу жизнь, это основа любого направления деятельности. Поэтому так важна поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании.
В 2023 году мы будем отмечать Год педагога и 200-летие Константина Ушинского. Школа наконец-то отходит от "образовательных услуг"?
Ольга Васильева: Да. Общество постепенно приходит к осознанию: служение учителя бесценно. Педагог и наставник вкладывает в свой каждодневный труд не только знания, но и душу. Эта профессия сегодня должна быть в центре внимания. Об этом нужно кричать во весь голос.
Нам просто жизненно необходимо вернуться к педагогической антропологии, основателем которой был великий Константин Ушинский. Его труд "Человек как предмет воспитания" - один из истоков наук о человеке. Мы снова и снова обращаемся к его опыту.
А он и спустя почти 200 лет звучит очень современно. Судите сами. Педагогическая антропология, по убеждению Ушинского, должна начинаться с физиологии и гигиены, с исследования факторов, характеризующих здоровое нормальное развитие человека. "Цифра" не может стать основой образовательного процесса. Она всегда будет вторична. А на первое место мы ставим именно здоровье ребенка и подростка. Для нас в центре всегда будет человек: педагог и его ученик. Мы постепенно к этому возвращаемся.
Справка РГ
Ольга Юрьевна Васильева - российский государственный деятель, доктор исторических наук, профессор.
Министр образования и науки РФ с августа 2016 по май 2018.
Министр просвещения РФ с мая 2018 по январь 2020.
30 июня 2021 года избрана президентом Российской академии образования.