Ольга Васильева: Никакой уровень цифрового образования не заменит учителя

Сегодня для 17 миллионов школьников начинается новый учебный год. Два миллиона ребят сядут за парты в первый раз. Что их ждет? Как будут теперь воспитывать в школе? Нужно ли задавать домашние задания на выходные? На вопросы "Российской газеты" отвечает президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Ольга Юрьевна, обычно реформы проводят люди, постепенно подготавливая для этого почву. Сегодня реформу продвигает коронавирус. Цифра мгновенно стала незаменимой в образовании: разные технологии, онлайн-курсы. Как все будет дальше?

Ольга Васильева: Давайте сразу оговоримся: речь не о дистанционном обучении, которое было вынужденной мерой, а о цифровых технологиях в образовании. Это разные вещи.

Я глубоко убеждена: никакой уровень цифрового образования не заменит традиционную классическую систему, никогда не заменит учителя. И к цифровизации образования есть очень много вопросов, на которые мы должны найти ответ.

В период пандемии аудитория образовательных онлайн-ресурсов выросла многократно. Сегодня это огромный рынок. Но кто отвечает за качество? Неизвестно.

Поэтому все электронные средства обучения, прежде чем попасть в школу, должны проходить профессиональную экспертизу.

Есть ли школьные предметы, где цифровые технологии не нужны?

Ольга Васильева: Думаю, в каждом из предметов цифра может пригодиться. Судите сами: если раньше на уроке физики, рассказывая о ядерном реакторе, мы показывали плакаты, то сегодня виртуальные тренажеры дают возможность все это увидеть в 3D и чуть ли не потрогать. Другой вопрос, что до сих пор далеко не каждая школа может себе позволить такое цифровое оборудование.

Современные инструменты, конечно, помогают сделать уроки интереснее. Но в каком объеме применять технологии на уроках, как правильно их использовать, где они действительно уместны - на этот вопрос должна ответить наука. Сейчас, как никогда, нужно опираться именно на научные данные - педагогические и психологические.

Дистанционное обучение и цифровые технологии - это разные вещи. Но никакой уровень цифрового образования никогда не заменит учителя

Начинается учебный год - второй раз в условиях пандемии. На что нужно сейчас обратить внимание?

Ольга Васильева: Начало нового учебного года - эмоционально сложный период для ребят. Тяжело приходить в классы после длинных летних каникул, снова адаптироваться к школе. А уж в период продолжающейся пандемии тем более. Это тоже надо учитывать. Важно понять, что есть поддержка. И школы, и дети, и родители эту поддержку могут получить. В том числе - от экспертов РАО. Мне кажется, за прошедший год было сложно всем - и педагогам, и родителям, и детям. Но все мы чему-то научились. Что главное? Новый учебный год начинается в очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Ребята снова придут в классы, встретятся со своими учителями.

В школах с 1 сентября начинает работать новая программа воспитания. Что в ней особенного? Ведь воспитание всегда было частью школы.

Ольга Васильева: Конечно, школа занималась воспитанием всегда. Образование - это обучение и воспитание. Но в нашей истории были периоды, когда процесс воспитания приобретал некий "календарный" оттенок: есть план мероприятий, который нужно выполнить. За этим планом терялась суть. Новый подход - формирование мировоззрения. Это не просто мероприятия. Советник директора по воспитанию - новая должность, которая вводится в школах - это уже не завуч, как многие привыкли, а наставник, старший товарищ, который проводит с детьми много времени. Мне кажется, говорить о воспитании громко - правильно. Без него многое в человеке теряет смысл.

Как не скатиться здесь в нравоучения?

Ольга Васильева: А знаете, в меру и это неплохо. Воспитание начинается с момента рождения. То, что вы заложили до пяти лет, то и будет дальше развиваться. Детский сад, школа, институт - все это шлифовка того, что заложено семьей. Вот хотя бы самообслуживание. Пришел - поставил обувь, повесил пальтишко на крючок, до которого достаешь, помыл руки. Все это раньше было на автомате уже у дошкольников. А сейчас? Даже такие простые навыки далеко не всегда сформированы у ребенка к начальной школе. Давайте будем честными, сейчас закладывается меньше. Нужна система. И в этом нет ничего зазорного.

Эксперты подсчитали: почти половина учителей задают домашнюю работу на выходные и на каникулы. А большинство детей эти задания послушно выполняют. Домашке на каникулах быть?

Ольга Васильева: Эта тема меня давно мучает. С тех пор, как я училась в школе, объем математики, например, не изменился. Объем физики изменился не сильно, за счет новых открытий. То же самое с химией, биологией. Откуда появилось такое количество материала, который обязательно нужно "впихнуть" в ребенка, да еще в входные дни? Загадка. Задание на дом по математике в третьем классе - четыре листа А-4. Хочешь не хочешь, а математикой занимается вся семья. Зачем? Конечно, совсем отменить домашнюю работу нельзя: школьник должен получить навык самостоятельной работы, научиться нести ответственность, планировать время. Но - без перегрузок. Да, было и раньше, что старшеклассники получали домашнее задание на воскресенье, потому что им в понедельник надо готовиться к поступлению, работать дальше. Но что касается малышей - нет: суббота и воскресенье - домашние семейные дни, каникулы - тоже. Взрослые дети, у которых впереди поступление в вуз, и так будут заниматься. А малышня должна отдыхать. Но только активно. Но теперь и активные подвижные игры - практически из области фантастики.

Есть четкие рекомендации Роспотребнадзора по времени, которое могут проводить перед экраном дети разного возраста. Например, для начальной школы в день - максимум 45 минут в школе и 90 минут дома. Цифра не опрокинет эти нормы?

Ольга Васильева: Опасность есть. Приведу лишь один пример. Академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса опросил около полутора тысяч родителей ребят-дошкольников. Выяснилось: еще до пандемии среднестатистический дошкольник проводил перед экраном около 24 часов в неделю. А пандемия только увеличила эти показатели. Чем занимаются дети перед экраном? Самое популярное - игры, 79 процентов. Мультики - 43 процента. И связь, общение (аудио- и видеозвонки) - 25 процентов. Причем мальчики проводят за компьютером или с гаджетом почти в полтора раза больше времени, чем девочки. И только 12 процентов ребят "сидят" в гаджетах вместе с родителями. Получается, более 80 процентов мам и пап никак не контролируют процесс. А речь, напомню, о дошкольниках. И что самое тревожное: прогресс каждого ребенка за год пандемии оказался значительно меньше, чем в доковидный период. Поэтому нам нужно масштабное исследование о том, как цифровизация влияет на здоровье детей. В РАО, кстати, есть мощная лаборатория, и мы готовы такое исследование провести - дать портрет современного ребенка, растущего в "цифровом" мире.

Ольга Васильева: Говорить о воспитании громко - правильно. В этом нет ничего зазорного. Фото: Сергей Куксин

Мало играют в подвижные игры, много сидят в гаджетах. А что еще мы знаем о современных детях?

Ольга Васильева: Судя по исследованиям последних лет, к седьмому классу у многих детей пропадает всякое желание ходить в школу. В первый класс они приходят с горящими глазами, но дальше все куда-то уходит. Что делать? Не нужно изобретать велосипед. Не нужно гнаться за рейтингами и тестами. Если в школе есть бесплатные кружки: спорт, музыка, театр, если ребенку интересно, будет и движение. Школа должна становиться домом.

Утверждены новые стандарты для начальной и основной школы, которые начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Все ли в них учтено?

Ольга Васильева: Предыдущие стандарты, которые принимались больше 10 лет назад, были очень общие. А новые стандарты дают конкретные ответы практические на все: какие темы, какое содержание по каждому предмету. Четкие результаты: вот это школьник должен знать после четвертого класса, это - после девятого. Переехал школьник из Калининграда во Владивосток, сел за парту и спокойно продолжает учиться дальше.

А родители ругают эти стандарты: мол, много отведено цифре.

Ольга Васильева: Как без этого? Как не учитывать реальность, тем более в год пандемии? На мой взгляд, эти стандарты - движение вперед. Потому что определяют содержание. А содержание образования должно быть единым для всей страны. Разве плохо иметь документ, который каждый родитель может открыть и посмотреть, чему школа должна научить вашего ребенка на конкретном этапе? Это большой плюс.

Вы только что назначены президентом РАО. Наверняка, Академию ждут перемены. Какие?

Ольга Васильева: Наша важнейшая задача - направить педагогическую науку на службу детству и всей системе образования. В Академии появятся научные центры, которые будут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Исследования по нейрофизиологии, возрастной физиологии, психологии, междисциплинарные работы. Наука должна помочь педагогам, родителям ответить на главный вопрос: как развиваются дети в условиях цифровой трансформации общества. Надо поднимать и престиж педагогической науки, восстановить на базе РАО диссертационные советы и заниматься подготовкой молодых ученых непосредственно в Академии. Здесь они будут заниматься наукой и здесь же - защищать кандидатские. Науки об образовании обязательно должны войти в Стратегию научно-технологического развития страны. Развитие экономики, наращивание технологической базы - образование сквозной линией проходит через всю нашу жизнь, это основа любого направления деятельности. Поэтому так важна поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании.

Откуда появилось такое количество материала, которое обязательно нужно "впихнуть" в ребенка, да еще в выходные дни? Загадка

В 2023 году мы будем отмечать Год педагога и 200-летие Константина Ушинского. Школа наконец-то отходит от "образовательных услуг"?

Ольга Васильева: Да. Общество постепенно приходит к осознанию: служение учителя бесценно. Педагог и наставник вкладывает в свой каждодневный труд не только знания, но и душу. Эта профессия сегодня должна быть в центре внимания. Об этом нужно кричать во весь голос.

Нам просто жизненно необходимо вернуться к педагогической антропологии, основателем которой был великий Константин Ушинский. Его труд "Человек как предмет воспитания" - один из истоков наук о человеке. Мы снова и снова обращаемся к его опыту.

А он и спустя почти 200 лет звучит очень современно. Судите сами. Педагогическая антропология, по убеждению Ушинского, должна начинаться с физиологии и гигиены, с исследования факторов, характеризующих здоровое нормальное развитие человека. "Цифра" не может стать основой образовательного процесса. Она всегда будет вторична. А на первое место мы ставим именно здоровье ребенка и подростка. Для нас в центре всегда будет человек: педагог и его ученик. Мы постепенно к этому возвращаемся.

Справка РГ

Ольга Юрьевна Васильева - российский государственный деятель, доктор исторических наук, профессор.

Министр образования и науки РФ с августа 2016 по май 2018.

Министр просвещения РФ с мая 2018 по январь 2020.

30 июня 2021 года избрана президентом Российской академии образования.