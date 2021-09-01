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01.09.2021 20:04
Рубрика: Экономика

Пандемия ускорила спрос на кредиты наличными

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
В первом полугодии крупнейшие российские банки выдали клиентам в 1,5-2 раза больше кредитов наличными, чем за тот же период 2020 года. Об этом рассказали "Российской газете" представители крупнейших банков. По прогнозам аналитиков, тенденция продолжится и усилится перед новогодними праздниками.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Так, в первые шесть месяцев этого года ВТБ выдал заемщикам 777 тысяч кредитов наличными на 660 млрд рублей, что вдвое больше показателя за первое полугодие 2020 года. Банк "Открытие" зафиксировал полуторакратный рост выдачи займов "живыми" деньгами, Московский кредитный банк (МКБ) заявил о росте показателя на 20%.

Банк России: Во втором квартале зафиксирован рост кредитов населению и компаниям

"Начиная с марта спрос клиентов на кредиты наличными в ВТБ превышает 100 млрд рублей ежемесячно, - отметил начальник управления "Потребкредитование" ВТБ Евгений Благинин. - Активность клиентов мы связываем с периодом после ограничений из-за пандемии и на фоне низких ценовых параметров перед раундом повышения ключевой ставки ЦБ". Так, в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5% годовых. Из заявлений регулятора следует, что это повышение может быть не последним (всего с марта на фоне ускоренной инфляции Банк России повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта).

По словам Благинина, чаще всего кредиты берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели, автомобиля или на оплату отпуска.

"Ставки по кредитам наличными часто ниже ставок по карточным продуктам, а также клиенты могут оформить заем на более высокую сумму и на более длительный срок", - напомнила начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова. Ставки по кредитам наличными составляют 5-10% годовых, по кредитным картам они начинаются от 11% годовых.

Половина заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит

В ВТБ и МКБ ожидают продолжения роста объемов выдач кредитов наличными к концу 2021 года. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, это будет происходить на фоне снижения уровня реальных располагаемых доходов населения. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин предполагает, что тренд усилится в конце года перед новогодними каникулами, однако темпы роста будут ограничены увеличением кредитных ставок на фоне роста ключевой ставки и повышения надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ Пандемия коронавируса COVID-19

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