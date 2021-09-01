Почта "СОЮЗа": Увеличится ли количество мест на поезде "Ласточка"

"Летом мы семьей ездили в Москву на скоростном поезде "Ласточка": быстро, комфортно и доступно по цене. Вот только билеты пришлось покупать за три недели: очень высокий на них спрос, всем желающим не хватает. Не собираются ли железнодорожники увеличить количество вагонов в поезде? Николай Крушинский, Орша".

С начала курсирования "Ласточки" 30 апреля этот скоростной поезд в направлении Минска и Москвы пользуется большой популярностью: уже перевезено 170 тысяч пассажиров. А с 1 сентября поездки стали более доступными. "Из-за высокого спроса на поездки скоростными "Ласточками" Москва - Минск холдинг "РЖД" в два раза увеличивает количество вагонов в одном из электропоездов, - отметили в пресс-службе компании. - Это позволит предложить пассажирам больше билетов, сохранив привычное расписание и комфорт".

Сдвоенным составом (10 вагонов) поезд "Ласточка" N 721 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Москвы в 16.00 и прибывая в Минск в 22.55. Из Минска в Москву поезд N 722 отправляется в 6.20 и прибывает на Белорусский вокзал российской столицы в 13.10. На маршруте задействованы "Ласточки" в комплектации "Премиум". Вагоны оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами.

Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.