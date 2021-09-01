Полторы тысячи дольщиков получат ключи или деньги

Почти полторы тысячи дольщиков получат ключи от квартир или компенсацию вложенных в жилье денег. Такое решение принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Наблюдательный совет принял решение восстановить права 1 446 человек, купивших жилье в 19 домах в шести субъектах РФ. Это Калужская, Ростовская, Ивановская и Московская области, Хабаровский край и Республика Башкортостан", - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам гендиректора Фонда Константина Тимофеева, будут достроены 12 домов, квартиры в которых получат 891 человек. Еще по семи домам планируются выплаты компенсаций. На них смогут претендовать 555 человек.

"Обязательства перед указанными гражданами не выполнили семь застройщиков. Однако с помощью механизмов Фонда их права будут восстановлены", - подчеркнул Константин Тимофеев.

На финансирование мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков будет направлено 3,919 млрд рублей, в том числе 1,962 млрд рублей - на выплаты компенсаций.

Решено достраивать дома в Калужской области (один дом застройщика ООО "СМУ-3 Инвест"), Башкортостане (восемь домов застройщика ООО "Специализированный застройщик "Кедр") и Хабаровском крае (три дома ООО "ДИАЛОГ").

Компенсации получат дольщики из Ивановской (4 дома ООО "СК Этажи"), ; Московской (оди дом "ЖК "Весенний", один дом ООО "Вторая ипотечная компания" и Ростовской области (дом ООО "Донквартстрой").