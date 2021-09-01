Посольство Японии в РФ показало фильм "Иртыш"

Посольство Японии в России представило документальный фильм "День, когда пришел Иртыш", в котором рассказано о малоизвестном эпизоде русско-японской войны 1904-1905 годов.

В сражении при Цусиме 27-28 мая 1905 года, где японский флот под командованием адмирала Того Хэйхатиро разбил российскую эскадру вице-адмирала Зиновия Рожественского, оказался поврежден и грузовой транспорт "Иртыш", сопровождавший нашу эскадру с грузом угля и боеприпасов. В первый день сражения судно получило серьезную пробоину в носовой части, и капитан Константин Егормышев вынужден был идти к ближайшему берегу. Им оказалась местность Ваки в японской префектуре Симанэ.

Хотя Россия и Япония находились в состоянии войны, но выбирать не приходилось. Когда на расстоянии около двухсот метров от берега "Иртыш" стал тонуть и моряки поспешно начали спускать шлюпки, то местный житель Китио Ясудзиро первым прыгнул в штормовое море и стал показывать, куда могут причалить лодки с моряками с тонущего судна. На "Иртыше" было 265 человек команды, все они, несмотря на шторм, благополучно добрались до берега. Там жители Ваки обогрели их и накормили, а раненым оказали помощь срочно приехавшие в деревню два врача и пять медсестер. "Иртыш" затонул в тот же день, ушел под воду не спустив флага, и теперь лежит на глубине 60 метров на песчаном дне Японского моря. Причем в Японии долгое время полагали, что на судне есть большой запас золота. Была даже создана фирма для поисков слитков. Но когда в 1950-х годах "Иртыш" наконец удалось обследовать, там действительно были найдены какие-то желтые бруски, но они оказались брикетами пороха.

С 1906 года в деревне Ваки почти каждый год проходит "Русский праздник" (Росиа мацури), с танцами и ярмаркой. На месте высадки моряков с "Иртыша" был поставлен монумент. Семья Огава, с давних времен и до сих пор владеющая местностью Ваки, бережно хранит вещи, оставшиеся от русских моряков, в числе которых шинель одного из офицеров, а также соль и кусковой сахар из рациона команды. В 2019 году в Российском историческом обществе (РИО) проходила конференция, посвященная "Иртышу", и туда приезжала представитель семьи Огава, она привезла с собой часть вещей, оставшихся после пребывания команды русского транспортника. Что интересно, на эту же конференцию приехал и Алексей Родзянко, правнук председателя IV Государственной Думы Михаила Родзянко, родственник служившего на "Иртыше" Владимира Родзянко.

Отыскать потомка удалось благодаря Российскому историческому обществу. Вот как вспоминает об этом Кунио Окада, председатель Японского бизнес-клуба в России:

"Председатель правления РИО Константин Могилевский нашел среди копий карточек военнопленных документ Родзянко Владимира Павловича. Помимо имени, в ней было указано: "Возраст: родился 17 февраля 1871 года. Класс: Потомственный дворянин, лейтенант. Подведомственное подразделение: Транспортный корабль "Иртыш", лейб-гвардия. Адрес: Петербург. Захват: деревня Ваки. Размещение: Сендай". Господин Могилевский сообщил, что в феврале 1917 года во время роспуска Государственной Думы ее возглавлял Родзянко Михаил Владимирович, а господин Могилевский знаком с правнуком последнего спикера Думы Российской империи, и, судя по его фамилии, он точно имеет отношение к пленному Родзянко".

В 2019 году в Российском историческом обществе (РИО) проходила конференция, посвященная "Иртышу", и туда приезжала представитель семьи Огава

Оказалось, что президент Торговой палаты США в России Алексей Родзянко, русский по происхождению, гражданин США, поскольку семья его прадеда покинула Россию после революции, действительно знает из воспоминаний бабушки о своем родственнике, служившем на "Иртыше". Он очень заинтересовался историей спасения команды транспортника.

Моряков после ночи, проведенной на берегу в деревне Ваки, отправили в лагеря для военнопленных. Отношение к ним там было очень хорошее, рассказал председатель Российского исторического общества Константин Могилевский, присутствовавший на показе. "Пленные получали жалованье на текущие расходы, могли выходить в город, посещать рестораны. А могилы русских, скончавшихся в плену, находятся в очень ухоженном состоянии", - отметил Могилевский.

Что интересно, в команде "Иртыша" должен был находиться и Петр Шмидт, один из главных участников Черноморского восстания 1905 года, но в последний момент он подал рапорт с просьбой исключить его из числа участников похода эскадры Рожественского, а затем был переведен на Черноморский флот. Фильм про судьбу "Иртыша" был снят компанией "Синема Продакшн" при участии РИО и поддержке посольства Японии в РФ, Японского бизнес-клуба, а также властей и жителей префектуры Симанэ - там проходила часть съемок.

"Важно помнить, что и во время войны были акты гуманизма и дружбы, - напомнил выступивший на показе фильма посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. - Жители префектуры Симанэ бережно хранят память об "Иртыше"... Если люди будут обращать внимание только на темные стороны истории, то это не будет способствовать укреплению дружеских связей между народами". Сейчас идут переговоры о показе фильма на центральных каналах российского телевидения. Также показ фильма поддерживает Российское историческое общество.