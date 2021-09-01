Президент Беларуси развеял мифы об учениях "Запад-2021"

На территории Союзного государства в ходе предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2021" будет задействовано большое количество войск. Но проводятся они исключительно "для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил". Об этом Александр Лукашенко заявил в среду, отвечая в Бобруйске на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

"Мы проводим учения, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы на случай, если не дай бог", - дал понять белорусский лидер, отметив, что на этом направлении Беларусь и Россия действуют вместе. "Поэтому мы вместе должны учиться", - уточнил он задачу предстоящих маневров.

Как уже сообщалось, стратегические учения двух стран пройдут с 10 по 16 сентября на шести крупномасштабных полигонах России и Беларуси. В ходе учений стороны отработают план задействования объединенной группировки войск, включая использование российскими войсками белорусской авиабазы для борьбы с крупномасштабным внешним вторжением.

Основная цель учений заключается в тренировке умения армии совместно противостоять врагу, отражать атаки враждебных групп и лишать противника способности к вторжению, при этом основное внимание уделяется общей защите безопасности западного стратегического направления.

Затронул Лукашенко во время общения с журналистами и вопрос о планируемых поставках в страну вооружения и техники российского производства. Президент уточнил, что уже подписал распоряжение, согласно которому из Российской Федерации поступят десятки самолетов, вертолетов, самого важного вооружения ПВО. "Словом, мы дооснастимся. Если увидим на учениях "Запад-2021", что нам нужно что-то еще, значит, купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко. Он не исключил при этом даже поставки C-400. "Нам они очень нужны", - констатировал верховный главнокомандующий.