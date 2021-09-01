Проценко: Привитые от COVID-19 болеют легко

Заболевшие коронавирусом среди привитых встречаются, но они переносят инфекцию легко. Об этом в рамках марафона "Новое знание" журналистам рассказал главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он уточнил, что в реанимации больницы, которую он возглавляет, нет вакцинированных пациентов с тяжелым течением болезни. Однако случаи заболевания среди привитых встречаются, заметил врач. Инфекцию такие пациенты обычно переносят легко или бессимптомно.

По словам Проценко, процесс вакцинации от ковида в среднем занимает 35 дней - от первого компонента вакцины до выработки иммунитета. В этот период, подчеркнул врач, человек вакцинированным еще не считается.