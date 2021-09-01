Проект "Цифровые профессии" стартует 1 сентября

В сентябре начнется обучение по 29 новым программам проекта "Цифровые профессии". Проект является частью национальной программы "Цифровая экономика" и позволяет получить ИТ-образование за половину стоимости, сообщается в пресс-релизе Минцифры.

В частности, откроются такие курсы как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка, Разработчик C++ и другие. Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

"Начало учебного года - событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе "Цифровая экономика", подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Всего на 1 сентября россиянам доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Осенью новые программы предоставят и другие образовательные организации: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие.

По словам директора департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяны Трубниковой, в начале учебного года традиционно возрастает спрос на обучающие программы. "На сегодняшний день на участие в проекте уже подали заявки более четырех тысяч человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего пять тысяч мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы - до конца 2024 года - обучение пройдут минимум 110 тысяч человек", - добавила она.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50 процентов стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей - столько стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе "Веб-разработчик".