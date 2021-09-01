Псаки заявила, что США не будут спешить с признанием талибов

Гипотетическое признание представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред) в качестве новых руководителей Афганистана не стоит в повестке дня официального Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как и при любых других обстоятельствах, это будет зависеть от определенных условий. Но нет никакой спешки [в вопросе признания талибов] для [американского] правительства и международного сообщества", - передает ТАСС ответ Псаки на вопрос о возможности официальном признании движения.

При этом в Вашингтоне не скрывали, что по многим важным вопросам, например, во время эвакуации американского воинского контингента из Афганистана, официальным лицам США приходилось напрямую контактировать с талибами и о многом договариваться.