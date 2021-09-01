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01.09.2021 12:13

ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт"

ПСБ и компания "Кронштадт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иностранным заказчикам. Подписи под документом поставили старший вице-президент - руководитель блока клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ Наталия Юдина и генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Согласно условиям соглашения, ПСБ предоставит компании "Кронштадт" кредитную линию в размере 3 млрд рублей сроком на 2 года для запуска в производство нескольких комплексов с беспилотными летательными аппаратами для стартовых заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья. БЛА будут произведены на новом серийном заводе компании "Кронштадт" в Дубне (Московская область).

Для справки:

Компания "Кронштадт" - лидер российской промышленности в области создания высокотехнологичных беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса с более чем 10-летним опытом разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем. "Кронштадт" - компания полного цикла, где проходят все этапы создания беспилотных авиационных комплексов - от их проектирования до испытаний и сертификации, создания наземных компонентов комплексов с БПЛА, разработки программного обеспечения разного уровня, создания и внедрения технологических процессов изготовления БПЛА и сервисного обслуживания комплексов. Компания имеет собственное производство и летно-испытательный комплекс.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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