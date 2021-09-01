Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США

Последние заявления президента США Джо Байдена близки к сенсационным. Глава Белого дома фактически признал, что Соединенные Штаты извлекли уроки из неудачных международных миссий и провозгласил, по сути, новую внешнеполитическую стратегию США. К такому мнению пришел российский сенатор Алексей Пушков.

- Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эпоху переустройства других стран. Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, то означает отказ от политики военной "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США, - написал Пушков в своем Telegram-канале. - Поражение в Афганистане, вслед за катастрофами в Ираке и Ливии, а также неудачами в Сирии и Венесуэле, обьективно означает похороны политики "смены режимов". Но признание этого факта президентом США говорит, как минимум, о том, что уроки Ирака и Ливии не прошли даром. И усвоены частью американского правящего класса.

Впрочем, Пушков делает оговорку, что не исключено, что подобная риторика Байдена вызвана так называемым афганским синдромом и произошла "под влиянием момента", а потому он может позже передумать. Но если Вашингтон действительно готов отказаться "от военных попыток переустройства других государств", то это не только подведет черту под американскими интервенциями в другие страны, но и "качественно изменит международную роль США".

Пушков отмечает, что к такой политике двигался в своей президентской должности Дональд Трамп. Однако он не мог открыто заявить об этом "из-за постоянных атак демократов и агрессивно-либеральных СМИ".