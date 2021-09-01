Путин: Нельзя позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград

Владимир Путин назвал победу над нацизмом одним из ярких, значимых событий XX века. "Если бы эта победа не состоялась, мир был бы совершенно другим. И судьба русского и других народов России была бы абсолютно другой", - подчеркнул президент на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.

Путин напомнил, что в документах рейха русский народ подлежал ликвидации, уничтожению.

"Мы никогда не должны забывать об этом. Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было - тех, кто говорит об этом сегодня", - заявил президент.