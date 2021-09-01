Путин отметил вклад военных строителей в создание соцобъектов

Военно-строительный комплекс России вносит значимый вклад в создание и реконструкцию социальных учреждений страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду, находясь во Владивостоке, президент выступил в режиме видеоконференции на церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане. Путин напомнил, что в прошлом году в период пандемии коронавируса военные строители "незамедлительно пришли на помощь стране" и в кратчайшие сроки возвели 30 многофункциональных медцентров.

"Военнослужащие составляли чуть больше половины от тех людей, которые прошли курсы восстановления и лечения в этих лечебных учреждениях. Все остальные - это гражданские лица, которым нужна была помощь", - отметил Путин.

"Это прямое подтверждение слов, что народ и армия едины. Так и есть на самом деле. Военные строители вносят заметный вклад в создание и реконструкцию военно-образовательных учреждений", - подчеркнул президент.